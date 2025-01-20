Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,4934 lira, satışta 35,6356 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,3871 lira, satışta 35,5289 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2310 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 79,2 dolardan işlem görüyor.