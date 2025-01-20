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Piyasalarda gün sonu: Borsa İstanbul 0,51 değer kazandı

20 Ocak 2025 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 oranında değer kazanarak günü 10.029,31 puandan kapattı. Gün içinde 9.923,63 ile 10.048,93 puan aralığında hareket eden endeks, mali, teknoloji, hizmetler ve sanayi endekslerinde artış yaşadı. Altının ons fiyatı 2.709 dolara yükselirken, kilogram fiyatı Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda 3 milyon 110 bin lira seviyesine çıktı.

AA AA
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:52 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:52
Piyasalarda gün sonu: Borsa İstanbul 0,51 değer kazandı

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    20 Ocak'ta BIST 100 endeksi güne 57,82 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.035,76 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.923,63 puanı, en yüksek 10.048,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 10.029,31 puandan tamamladı.

    Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 68,63 puan ve yüzde 0,62 kazançla 11.081,45 puandan kapandı.

    EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
    BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

    Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 709 DOLAR
    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 709 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 110 bin lira oldu.

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,53, bileşik getirisi de yüzde 38,68 seviyesinde gerçekleşti.

    Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,4934 lira, satışta 35,6356 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,3871 lira, satışta 35,5289 lira olarak belirlemişti.

    Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2310 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde seyrediyor.

    Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 79,2 dolardan işlem görüyor.

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