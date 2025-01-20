20 Ocak'ta BIST 100 endeksi güne 57,82 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.035,76 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.923,63 puanı, en yüksek 10.048,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 10.029,31 puandan tamamladı.

Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 68,63 puan ve yüzde 0,62 kazançla 11.081,45 puandan kapandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.