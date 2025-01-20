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MOPAŞ halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL? MOPAŞ halka arz kaç lot verir? Akfen halka arz sonuçları...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Mopaş Marketçilik halka arz süreci resmen başlıyor. 35,00 TL hisse fiyatından talep toplayacak olan şirket yatırımcılara önemli bir fırsat sunuyor. Peki, Mopaş Marketçilik halka arz fiyatı kaç TL? Katılım endeksine uygun mu? İşte halka arz süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 14:45 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 14:45
MOPAŞ halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL? MOPAŞ halka arz kaç lot verir? Akfen halka arz sonuçları...

İÇİNDEKİLER

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    Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı için tarih ve detaylar nihayet açıklandı. Şirket halka arz büyüklüğünü 2 milyar TL olarak belirledi ve yatırımcılar MOPAS hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MOPAŞ HALKA ARZ TARİHLERİ

    Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı İnfo Yatırım liderliğinde 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleşecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MOPAŞ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Halka arz fiyatı 35 TL olarak belirlenen şirketin toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar TL olacak.

    Halka arz sonrası şirketin sermayesinin 230 milyon TL'den 273 milyon TL'ye çıkarılması bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

    Bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Mopaş, toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde olacak;

    - 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL).
    - 700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL).
    - 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL).
    - 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL).
    - 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL).
    - 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL).
    - 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL).
    - 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL).

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

    Mopaş Marketcilik Gıda halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

    Akfen İnşaal halka arz süreci 15-16-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket sermayesinin 569 milyon 742 bin 750 TL'den 636 milyon 584 bin 78 TL'ye artırımı sırasında oluşan 66 milyon 841 bin 328 TL paylar ile mevcut ortak Akfen Holding AŞ'ye ait 28 milyon 646 bin 284 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 95 milyon 487 bin 612 TL nominal değerli paylar halka arz edildi. 1 TL nominal değerli paylar 38,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

    Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı! Halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka açıklık oranı ise 15%. Toplamda 95 milyon 487 bin 612 adet lot dağıtıldı.

    NOT: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.

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