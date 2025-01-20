MOPAŞ halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL? MOPAŞ halka arz kaç lot verir? Akfen halka arz sonuçları...

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MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Mopaş, toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde olacak;

- 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL).

- 700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL).