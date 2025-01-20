Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

Bankalar, faizsiz kredi limitlerini yükseltirken, sundukları avantajlar da artıyor. Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB ve diğer büyük bankalar, müşterilerine sıfır faizle 55 bin TL'ye kadar kredi imkânı tanıyor.

İşte 2025 yılındaki faizsiz kredi kampanyalarından bazıları: Akbank Akbank, yeni müşterilerine özel olarak 55.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Banka, 30.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli taksitli avans imkânı sağlıyor. Bu kampanya, faiz ödemek istemeyenler için büyük bir avantaj oluşturuyor. Toplam Tutar: 55.000 TL Faiz Oranı: %0 Vade: 3-6 Ay

QNB Finansbank QNB Finansbank, yeni müşterilerine faizsiz 45.000 TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu faizsiz kredi fırsatı, nakit ihtiyacı olanlar için ideal bir seçenek. Toplam Tutar: 45.000 TL Faiz Oranı: %0 Vade: 3-6 Ay

Garanti BBVA Garanti BBVA, 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor. Kampanyada 25.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli nakit avans sunuluyor. Faizsiz kredi arayanlar için avantajlı bir teklif. Toplam Tutar: 50.000 TL Faiz Oranı: %0 Vade: 3-6 Ay