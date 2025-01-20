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Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

2025 yılında, bankaların yeni müşterilerini çekmek amacıyla sundukları faizsiz kredi kampanyaları giderek popülerleşiyor. Faiz oranlarının sıfır olması, acil nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 10:41 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 10:44
Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

Bankalar, faizsiz kredi limitlerini yükseltirken, sundukları avantajlar da artıyor. Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB ve diğer büyük bankalar, müşterilerine sıfır faizle 55 bin TL'ye kadar kredi imkânı tanıyor.

Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

İşte 2025 yılındaki faizsiz kredi kampanyalarından bazıları:

Akbank

Akbank, yeni müşterilerine özel olarak 55.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Banka, 30.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli taksitli avans imkânı sağlıyor. Bu kampanya, faiz ödemek istemeyenler için büyük bir avantaj oluşturuyor.

Toplam Tutar: 55.000 TL

Faiz Oranı: %0

Vade: 3-6 Ay

Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

QNB Finansbank

QNB Finansbank, yeni müşterilerine faizsiz 45.000 TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu faizsiz kredi fırsatı, nakit ihtiyacı olanlar için ideal bir seçenek.

Toplam Tutar: 45.000 TL

Faiz Oranı: %0

Vade: 3-6 Ay

Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

Garanti BBVA

Garanti BBVA, 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor. Kampanyada 25.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli nakit avans sunuluyor. Faizsiz kredi arayanlar için avantajlı bir teklif.

Toplam Tutar: 50.000 TL

Faiz Oranı: %0

Vade: 3-6 Ay

Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

CEPTETEB

CEPTETEB, yeni müşterileri için 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor. Kampanya kapsamında 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli taksitli nakit avans ve 25.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli kredi fırsatları yer alıyor.

Toplam Tutar: 50.000 TL

Faiz Oranı: %0

Vade: 3-6 Ay

Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası, İşCep üzerinden başvuru yapan yeni müşterilerine 55.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Bu kampanya, 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli nakit avans ve 30.000 TL'ye kadar ek hesap limitini içeriyor.

Toplam Tutar: 55.000 TL

Faiz Oranı: %0

Vade: 1-3 Ay

Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

DenizBank

DenizBank, yeni müşterilerine faizsiz 45.000 TL kredi fırsatı sunuyor. Kampanya, 20.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli kredi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli nakit avans imkânı tanıyor.

Toplam Tutar: 45.000 TL

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 Ay

Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

Bu faizsiz kredi kampanyaları, nakit ihtiyacı duyan bireyler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Bankaların sunduğu bu kredi limitleri, acil finansal ihtiyaçları karşılamak isteyenler için etkili bir çözüm sunuyor.

Kaynak: Bankaların resmi internet siteleri

NOT: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır