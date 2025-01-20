Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB bank faizsiz kredi için tek şartı duyurdu

Bankalar, faizsiz kredi limitlerini yükseltirken, sundukları avantajlar da artıyor. Akbank, QNB, Garanti BBVA, TEB ve diğer büyük bankalar, müşterilerine sıfır faizle 55 bin TL'ye kadar kredi imkânı tanıyor.
Akbank
Akbank, yeni müşterilerine özel olarak 55.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Banka, 30.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli taksitli avans imkânı sağlıyor. Bu kampanya, faiz ödemek istemeyenler için büyük bir avantaj oluşturuyor.
Toplam Tutar: 55.000 TL
Faiz Oranı: %0
Vade: 3-6 Ay
QNB Finansbank
QNB Finansbank, yeni müşterilerine faizsiz 45.000 TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu faizsiz kredi fırsatı, nakit ihtiyacı olanlar için ideal bir seçenek.
Toplam Tutar: 45.000 TL
Faiz Oranı: %0
Vade: 3-6 Ay
Garanti BBVA
Garanti BBVA, 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor. Kampanyada 25.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli nakit avans sunuluyor. Faizsiz kredi arayanlar için avantajlı bir teklif.
Toplam Tutar: 50.000 TL
Faiz Oranı: %0
Vade: 3-6 Ay
CEPTETEB
CEPTETEB, yeni müşterileri için 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor. Kampanya kapsamında 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli taksitli nakit avans ve 25.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli kredi fırsatları yer alıyor.
Toplam Tutar: 50.000 TL
Faiz Oranı: %0
Vade: 3-6 Ay
Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası, İşCep üzerinden başvuru yapan yeni müşterilerine 55.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Bu kampanya, 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli nakit avans ve 30.000 TL'ye kadar ek hesap limitini içeriyor.
Toplam Tutar: 55.000 TL
Faiz Oranı: %0
Vade: 1-3 Ay
DenizBank
DenizBank, yeni müşterilerine faizsiz 45.000 TL kredi fırsatı sunuyor. Kampanya, 20.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli kredi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli nakit avans imkânı tanıyor.
Toplam Tutar: 45.000 TL
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 Ay
Bu faizsiz kredi kampanyaları, nakit ihtiyacı duyan bireyler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Bankaların sunduğu bu kredi limitleri, acil finansal ihtiyaçları karşılamak isteyenler için etkili bir çözüm sunuyor.
Kaynak: Bankaların resmi internet siteleri
NOT: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır