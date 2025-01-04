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Ocak zammı belli oldu! Milyonlara yeni maaş: Taban aylık ne olacak? Ne zaman ödenecek?

Merakla beklenen enflasyon verileri açıklandı, milyonların Ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11.54 artış ortaya çıktı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Ocak zammı belli oldu! Milyonlara yeni maaş: Taban aylık ne olacak? Ne zaman ödenecek?

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    Asgari ücretin ardından memurların ve emeklilerin Ocak zammı da belli oldu. 20 milyonu aşkın memur ve emekli için bu yılın ilk zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle ortaya çıktı. Aralık ayında TÜFE yüzde 1.03 arttı. 2024 enflasyonu da yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Böylece 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.75 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise enflasyon farkıyla yüzde 11.54 'e ulaştı.

    Ocak zammı belli oldu! Milyonlara yeni maaş: Taban aylık ne olacak? Ne zaman ödenecek? (Takvim Gazetesi)Ocak zammı belli oldu! Milyonlara yeni maaş: Taban aylık ne olacak? Ne zaman ödenecek? (Takvim Gazetesi)

    TABAN AYLIK NE OLACAK?
    Bu zam oranı Ocak ödeme dönemi itibariyle gelirlere yansıtılacak. Eğer refah payı gibi bir düzenleme olursa, zam oranı daha da yükselecek. Yüzde 11.54 zamla en düşük emekli aylığı memurlarda 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkarken, SSK ve Bağ-Kur'lularda 12 bin 500 lira olan taban tutarın da artırılması bekleniyor.

    Taban tutar, SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı kadar artırılırsa 14 bin 468 liraya yükselecek. Yüzde 20'lik bir artış ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi 15 bin lira yapacak. Ocak zammı emeklilerin kök aylığına yansıtılacak. Ayrıca yüzde 4-5 oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni kök aylık üzerinden hesaplama yapılacağı için artacak. Ocak zammı sonrası yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara Hazine desteği verilecek. En düşük ödeme taban aylığa tamamlanacak.

    DUL VE YETİMLERE DE VAR
    Ocak zammı dul ve yetimlere de yansıyacak. SSK ya da Bağ- Kur'dan ölüm aylığı alanların kök aylıklarına yüzde 15.75, Emekli Sandığı'ndan alanlara yüzde 11.54 artış yansıtılacak. Refah payıyla emeklilerin zam oranı yükselirse bu durumda yeni oran maaşlara eklenecek. Taban aylıkta yapılacak bir artış da dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak.

    NE ZAMAN ÖDENECEK?
    Emekliler zamlı maaşlarını ayın 17'sinden itibaren alacak. SSK'lılar 17-26, Bağ-Kur'lular 25-28 Ocak arasında hesabında görecek. Memur emeklilerine ise zam farkı yatırılacak.

    - Aralık enflasyonu: % 1.03
    - 6 aylık enflasyon: % 15.75
    - SSK ve Bağ-Kur emeklileri: % 15.75
    - Memurlar ve emeklileri enflasyon farkı: % 5.23
    - Memurlar ve emeklileri zam oranı: % 11.54



    SSK ve Bağ-Kur emeklileri

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri

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