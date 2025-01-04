Merkez Bankası duyurdu: Yabancı para ticari kredilerde aylık büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası, makroihtiyati çerçeve kapsamında kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon süreciyle uyumlu bir şekilde sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yabancı para ticari kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 1,5’ten yüzde 1’e düşürüldü (Fotoğraf: AA)

KREDİ ORANLARI DEĞİŞTİ

Bu kapsamda, yabancı para ticari kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 1,5'ten yüzde 1'e düşürülürken, Türk lirası ticari kredilerde ise sınırlar farklılaştırıldı. KOBİ kredileri için aylık büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltilirken, diğer ticari krediler için bu oran yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Yapılan açıklamada, "Ayrıca KOBİ'lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verilmiştir." denildi.