Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin ocak zammı da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıktı. kamu görevlileri hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 6 olarak belirlenen ocak zammına eklenecek enflasyon farkı belli oldu.
NASIL HESAPLANIYOR?
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı 2024'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden hesaplanıyor. TÜİK daha önce Temmuz enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 ve Kasım enflasyonunu da yüzde 2.24 olarak gerçekleşmişti.
İŞTE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI
Şimdi de Aralık enflasyonu belli oldu. Aralık ayında TÜFE yüzde 1.03 artış gösterdi. Böylece Temmuz-Aralık enflasyonu yani 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde, 15.75 olarak gerçekleşti. Bu orana göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde, 5.23, olurken, bu oranla birlikte Ocak zammı yüzde 11.54 çıktı.
TABAN MAAŞLAR NE OLDU?
Bu orana göre en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 39 bin 205 liradan 43 bin 730 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya ulaştı.
FARK VERİLECEK
Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatırılacak. Memur emeklilerinin aylıkları ise ayın başında ödeniyor. Ocak artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı ay içerisinde hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek. Ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Peki hangi memur ne kadar maaş alacak? Polis, hemşire, öğretmen ve diğer kamu görevlileri... İşte kalem kalem 2025 memur maaşları...
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI (DETAYLAR GELİYOR...)
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
% 11.54 zamlı: 66.329,49
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
% 11.54 zamlı: 45.527,28
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
% 11.54 zamlı: 58.634,35
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
% 11.54 zamlı: 52.906,77
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
% 11.54 zamlı: 65.070,21
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
% 11.54 zamlı: 58.910,97
Uzman doktor ¼
Mevcut maaş: 97.836
% 11.54 zamlı: 109.126,27
Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
% 11.54 zamlı: 53.437,70
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
% 11.54 zamlı: 67.663,51
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
% 11.54 zamlı: 47.195,92
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
% 11.54 zamlı: 96.346,02
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
% 11.54 zamlı: 63.848,84
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
% 11.54 zamlı: 55.303,76
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
% 11.54 zamlı: 63.609,03
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
Yeni maaş:
MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
Yeni maaş:
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
Yeni maaş:
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yeni maaş:
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
Yeni maaş:
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yeni maaş:
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
Yeni maaş:
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
Yeni maaş:
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
Yeni maaş:
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yeni maaş:
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yeni maaş:
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
Yeni maaş:
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
Yeni maaş:
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
Yeni maaş:
İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
Yeni maaş: