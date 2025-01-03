Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin ocak zammı da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıktı. kamu görevlileri hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 6 olarak belirlenen ocak zammına eklenecek enflasyon farkı belli oldu.



NASIL HESAPLANIYOR? Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı 2024'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden hesaplanıyor. TÜİK daha önce Temmuz enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 ve Kasım enflasyonunu da yüzde 2.24 olarak gerçekleşmişti.



İŞTE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI Şimdi de Aralık enflasyonu belli oldu. Aralık ayında TÜFE yüzde 1.03 artış gösterdi. Böylece Temmuz-Aralık enflasyonu yani 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde, 15.75 olarak gerçekleşti. Bu orana göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde, 5.23, olurken, bu oranla birlikte Ocak zammı yüzde 11.54 çıktı.

TABAN MAAŞLAR NE OLDU? Bu orana göre en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 39 bin 205 liradan 43 bin 730 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya ulaştı.