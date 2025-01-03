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EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur'lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama

Merakla beklenen Aralık enflasyonu açıklandı. Emeklilerin Ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu ay eklenecek enflasyon artışı ortaya çıktı. Gözler refah payı ve taban aylık artışı konusunda verilecek karara çevrildi.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:02
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama

ASGARİ ücretin ardından yaklaşık 20 milyonu aşkın kişinin Ocak zammı da belli oldu. Bu kesimlerin başında da emekliler yer aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle ortaya çıktı.

EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama

İŞTE ZAM ORANI

TÜİK'in daha önce açıkladığı verilere göre;Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 ve Kasım enflasyonu da yüzde 2.24 olarak gerçekleşmişti.

EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama

Şimdi de Aralık enflasyonu açıklandı. Aralık ayında TÜFE yüzde 1,03 arttı. Böylece Temmuz-Aralık enflasyonu yani 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 44,38 çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu artışa göre Ocak ayında yüzde %15.75 enflasyon zammı alacak.

EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama

EK ÖDEME DE ZAMLANACAK

Bu zam oranı kök aylığa yansıtılacak. Maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında verilen ek ödemenin tutarı da yeni kök aylık üzerinden hesaplama yapılacağı için artacak. Ayrıca ek artışlar da gündemde.

EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama

GÖZLER EK ARTIŞTA

Zam oranının belli olmasının ardından gözler refah payı ve taban aylık konusunda verilecek karara çevrildi. Eğer refah payı verilirse emeklilerin zam oranı daha da yükselecek. Taban aylık artışı ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen 12 bin 500 lira olan en düşük ödemeyi yükseltecek. Ocak zammı sonrası yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı yeni taban aylığın altında kalanlara Hazine desteği verilecek. En düşük ödeme yeni taban aylığa tamamlanacak.

EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama

DUL VE YETİMLER DE ALACAK

Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetimlerin de kök aylığına yansıtılacak. Taban aylıkta yapılacak bir artış da dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak.

EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler, dul ve yetimler zamlı maaşlarını ayın 17'sinden itibaren alacak. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı aylıklarını hesabında görecek.

EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama