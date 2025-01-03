EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama

ASGARİ ücretin ardından yaklaşık 20 milyonu aşkın kişinin Ocak zammı da belli oldu. Bu kesimlerin başında da emekliler yer aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle ortaya çıktı.

İŞTE ZAM ORANI TÜİK'in daha önce açıkladığı verilere göre;Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 ve Kasım enflasyonu da yüzde 2.24 olarak gerçekleşmişti.

Şimdi de Aralık enflasyonu açıklandı. Aralık ayında TÜFE yüzde 1,03 arttı. Böylece Temmuz-Aralık enflasyonu yani 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 44,38 çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu artışa göre Ocak ayında yüzde %15.75 enflasyon zammı alacak.

EK ÖDEME DE ZAMLANACAK Bu zam oranı kök aylığa yansıtılacak. Maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında verilen ek ödemenin tutarı da yeni kök aylık üzerinden hesaplama yapılacağı için artacak. Ayrıca ek artışlar da gündemde.