Türk lirası (AA)
ÇALIŞMA HAZIRLANACAK
Eğer taban aylık artışı için karar alınırsa, konuyla ilgili bir çalışma hazırlanacak. Çeşitli formüller içeren çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onay verdiği formül, yasa teklifi olarak Meclis'e sevk edilecek.
Türk lirası (AA)
TORBA TEKLİF OLACAK
Emeklilerin aylık ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor. Planlanan düzenlemenin bu tarihe yetişmesi için hızla harekete geçirilecek. Düzenlemenin asgari ücret desteğini artıran madde ile birlikte torba teklif olarak Meclis'e taşınması bekleniyor.
Türk lirası (AA)
NASIL UYGULANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına önce yüzde 15.75 zam eklenecek. Ardından yeni aylık üzerinden yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme hesaplanacak. Düzenleme yetişirse, ek ödeme ve kök aylığının toplamı yeni taban aylığın altında kalanların ödemesi Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak. Düzenleme eğer maaş tarihine yetişmezse ödemeler mevcut taban aylık üzerinden yapılacak. Düzenleme çıktığında da kapsamdaki emeklilere yeni taban aylık üzerinden fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.
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