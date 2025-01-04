Emekli lerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu yılın ilk zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.75, memur emeklilerinde yüzde 11.54 çıktı. Şimdi gözler geçtiğimiz yıllarda da uygulanan refah payı ve taban aylık artışı gibi formüller için verilecek karara çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA) Bu formüllerden taban aylık konusu geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük emekli aylığıyla ilgili çalışma yapabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Türk lirası (AA)

10 BİN 800 TL DETAYI



Halen kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında olan emeklilere 12 bin 500 lira yatırılıyor. Eğer taban aylık aynı kalırsa, halen ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 800 liranın altında olanların eline geçecek parada yüzde 15.75'lik Ocak zammının yansıtılmasına rağmen artış olmayacak. 10 bin 800 ile 12 bin 500 lira arasında olanların ise yüzde 15.75 zamla yeni ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 lirayı aşacak.

Türk lirası (AA)



İŞTE 3 FORMÜL



Ocak zammına karşın geliri aynı kalacak emekliler dikkate alınarak taban aylığın artırılması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Burada 3 formül bulunuyor. Eğer yüzde 15.75 çıkan Ocak zammı yansıtılırsa, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselecek. Geçtiğimiz Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 24.73 olmuş, taban aylık ise yuvarlama yapılarak yüzde 25 artışla 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Şimdi aynı şekilde yuvarlama yapılırsa yeni taban aylık yüzde 16 artışla 14 bin 500 liraya çıkılabileceği gibi, yüzde 20 zam ile 15 bin lira da yapılabilecek.