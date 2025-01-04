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Taban aylığa 3 formül! 2025'te en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Gözler refah payı ve taban aylık kararlarına çevrildi. Taban aylık artışı için de üç formül öne çıktı. Peki bu formüller neler? Süreç nasıl ilerleyecek? Zamlar nasıl uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 07:02
Taban aylığa 3 formül! 2025’te en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

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    Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu yılın ilk zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.75, memur emeklilerinde yüzde 11.54 çıktı. Şimdi gözler geçtiğimiz yıllarda da uygulanan refah payı ve taban aylık artışı gibi formüller için verilecek karara çevrildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

    Bu formüllerden taban aylık konusu geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük emekli aylığıyla ilgili çalışma yapabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    10 BİN 800 TL DETAYI

    Halen kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında olan emeklilere 12 bin 500 lira yatırılıyor. Eğer taban aylık aynı kalırsa, halen ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 800 liranın altında olanların eline geçecek parada yüzde 15.75'lik Ocak zammının yansıtılmasına rağmen artış olmayacak. 10 bin 800 ile 12 bin 500 lira arasında olanların ise yüzde 15.75 zamla yeni ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 lirayı aşacak.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    İŞTE 3 FORMÜL

    Ocak zammına karşın geliri aynı kalacak emekliler dikkate alınarak taban aylığın artırılması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Burada 3 formül bulunuyor. Eğer yüzde 15.75 çıkan Ocak zammı yansıtılırsa, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselecek. Geçtiğimiz Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 24.73 olmuş, taban aylık ise yuvarlama yapılarak yüzde 25 artışla 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Şimdi aynı şekilde yuvarlama yapılırsa yeni taban aylık yüzde 16 artışla 14 bin 500 liraya çıkılabileceği gibi, yüzde 20 zam ile 15 bin lira da yapılabilecek.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    ÇALIŞMA HAZIRLANACAK

    Eğer taban aylık artışı için karar alınırsa, konuyla ilgili bir çalışma hazırlanacak. Çeşitli formüller içeren çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onay verdiği formül, yasa teklifi olarak Meclis'e sevk edilecek.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    TORBA TEKLİF OLACAK

    Emeklilerin aylık ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor. Planlanan düzenlemenin bu tarihe yetişmesi için hızla harekete geçirilecek. Düzenlemenin asgari ücret desteğini artıran madde ile birlikte torba teklif olarak Meclis'e taşınması bekleniyor.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    NASIL UYGULANACAK?

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına önce yüzde 15.75 zam eklenecek. Ardından yeni aylık üzerinden yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme hesaplanacak. Düzenleme yetişirse, ek ödeme ve kök aylığının toplamı yeni taban aylığın altında kalanların ödemesi Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak. Düzenleme eğer maaş tarihine yetişmezse ödemeler mevcut taban aylık üzerinden yapılacak. Düzenleme çıktığında da kapsamdaki emeklilere yeni taban aylık üzerinden fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.

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