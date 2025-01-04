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Enflasyon verileri açıklandı: Memura en az 43.726 TL! Kim, ne kadar alacak?

Memurların enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.54’e ulaşan zammı hem maaşlara hem aile yardımına yansıyacak. En düşük maaş ödemesi 43 bin 726 lirayı bulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Enflasyon verileri açıklandı: Memura en az 43.726 TL! Kim, ne kadar alacak?

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    Yaklaşık 4 milyon memurun Ocak ayı zam oranı yüzde 6 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaştı. Bu artış hem maaşlara hem başta aile yardımı olmak üzere ek ödemelere de yansırken, en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi. Zamla birlikte bu aydan itibaren öğretmenler (1/4) 52 bin 935, uzman öğretmenler (1/4) 58 bin 663, polis memurları (8/1) 58 bin 938, hemşireler (5/1) 53 bin 465 lira maaş alacak.

    Mesleklere göre maaşlar (Takvim Gazetesi)Mesleklere göre maaşlar (Takvim Gazetesi)

    2 ÇOCUKLUYA 3 BİN 314 TL
    Memurlara çalışmayan eşleri için her ay verilen eş yardımı Ocak zammıyla 2 bin 63 liradan 2 bin 301 liraya çıktı. Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 453,90 liradan 506,28 liraya, 6 yaş üstü için 226,95 liradan 253,14 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi 3 bin 314 liraya çıktı.

    Memurlara aile yardımı (Takvim Gazetesi)Memurlara aile yardımı (Takvim Gazetesi)

    FARK DA VERİLECEK
    Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatırılacak.

    YAKININA BAKANA 10 BİN 125 TL
    Memur zammı sosyal desteklere de yansıyacak:

    65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık 4 bin 664 liraya çıkacak.

    EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engellilerin bakımı için 10 bin 125 lira verilecek.

    ENGELLİ AYLIĞI: 18 yaşından küçük engelli yakınları ile yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 584 liraya yükselecek.

    HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan destek 10 bin 125 lira olacak.

    SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK: Okul öncesi çocuk için 4 bin 809, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 214, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 695, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 657 lira ödenecek.

    (Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

    BEDELLİ TARİFESİ DEĞİŞTİ
    Bu yılın ilk yarısında bedelli askerlik yapmak için başvuracak gençlerin ödeyeceği tutar belli oldu. Memur maaş katsayısındaki artış, bedelli ücretine yansıyacak. Yeni tutar 217 bin 871 liradan 243 bin 13 liraya yükselecek. Bu tutar Haziran ayı sonuna kadar geçerli olacak.

    TAZMİNATA YENİ TAVAN
    Memur maaş katsayısındaki artışın ortaya çıkmasıyla özel sektör çalışanlarının yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Bu yılın ilk yarısında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 46 bin 301 lira ödenecek.

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