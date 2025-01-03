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BEDELLİYE 2025'TE YENİ TUTAR! Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Nasıl hesaplanıyor?

Bu yılın ilk yarısında bedelli askerlik yapmak için başvuracak gençlerin ödeyeceği tutar belli oldu. Memur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretine de yansıyor. İşte yeni tutar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:36
BEDELLİYE 2025’TE YENİ TUTAR! Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Nasıl hesaplanıyor?

BEDELLİ askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! Bu yılın ilk yarısında başvuruda bulunacak gençlerin ödeyeceği bedelli askerlik ücreti belli oldu.

BEDELLİYE 2025’TE YENİ TUTAR! Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Nasıl hesaplanıyor?

NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor.

BEDELLİYE 2025’TE YENİ TUTAR! Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Nasıl hesaplanıyor?

Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.

BEDELLİYE 2025’TE YENİ TUTAR! Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Nasıl hesaplanıyor?

Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da yükseliyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanan artışla bedelli askerlik ücreti de yükseldi.

BEDELLİYE 2025’TE YENİ TUTAR! Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Nasıl hesaplanıyor?

Bedelli askerlikte yeni tutar 217 bin 871 liradan 243 bin 13 liraya çıktı. Bu tutar Haziran ayı sonuna kadar geçerli olacak. Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla yine artacak.

BEDELLİYE 2025’TE YENİ TUTAR! Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Nasıl hesaplanıyor?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bedelli askerlik yapabilmek için; fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak;yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak 'Askerliğe Elverişlidir' kararı verilmiş olmak.

Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

BEDELLİYE 2025’TE YENİ TUTAR! Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Nasıl hesaplanıyor?

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak gerekiyor.

BEDELLİYE 2025’TE YENİ TUTAR! Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Nasıl hesaplanıyor?
BEDELLİYE 2025’TE YENİ TUTAR! Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Nasıl hesaplanıyor?