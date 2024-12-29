ŞOK Aktüel 29-31 Aralık: Yeni Yıla Özel İndirimler Başladı!

ŞOK marketleri, 2024'e girerken alışveriş severler için cazip fırsatlarla dolu bir katalog hazırladı. 29-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde; yılbaşı süsleri, pijama takımları, temel gıda ürünleri ve elektronik eşyalar ön plana çıkıyor.
Fotoğraflar: ŞOK
🎄 ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
🏠 Dekoratif Ürünler
🏡 Seramik Ev: 219 TL
🕯️ Ağaç Led Mum: 229 TL
✨ Cam Şişe Işık Zinciri: 129 TL
🌟 Metal Top Işık Zinciri: 149 TL
🐾 Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası: 249 TL
🔥 Gaz Lambası: 299 TL
☃️ Işıklı Metal Kardan Adam: 349 TL
🕯️ Metal Dekoratif Mum Feneri: 99,95 TL
🍳 Mutfak Gereçleri
🍽️ Dikdörtgen Tepsi 3850 cc: 249 TL
🥧 Borcam Kare Tepsi 1950 cc: 149 TL