ŞOK Aktüel 29-31 Aralık: Yeni Yıla Özel İndirimler Başladı!

ŞOK marketleri, 2024'e girerken alışveriş severler için cazip fırsatlarla dolu bir katalog hazırladı. 29-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde; yılbaşı süsleri, pijama takımları, temel gıda ürünleri ve elektronik eşyalar ön plana çıkıyor.