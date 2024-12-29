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ŞOK Aktüel 29-31 Aralık: Yeni Yıla Özel İndirimler Başladı!

Yılın son günlerinde ŞOK marketleri, 29-31 Aralık aktüel kataloğuyla indirim fırsatları sunuyor. Yılbaşına özel temalı ürünlerden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden elektronik cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesi, uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. Özellikle dikey süpürge, yılbaşı süsleri ve hindi gibi ürünler alışveriş listelerinin favorisi olmaya aday! İşte tüm indirimler ve fiyat listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 23:17 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 23:17
ŞOK Aktüel 29-31 Aralık: Yeni Yıla Özel İndirimler Başladı!

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    ŞOK marketleri, 2024'e girerken alışveriş severler için cazip fırsatlarla dolu bir katalog hazırladı. 29-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde; yılbaşı süsleri, pijama takımları, temel gıda ürünleri ve elektronik eşyalar ön plana çıkıyor.

    Fotoğraflar: ŞOKFotoğraflar: ŞOK

    🎄 ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ

    🏠 Dekoratif Ürünler

    🏡 Seramik Ev: 219 TL

    🕯️ Ağaç Led Mum: 229 TL

    Cam Şişe Işık Zinciri: 129 TL

    🌟 Metal Top Işık Zinciri: 149 TL

    🐾 Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası: 249 TL

    🔥 Gaz Lambası: 299 TL

    ☃️ Işıklı Metal Kardan Adam: 349 TL

    🕯️ Metal Dekoratif Mum Feneri: 99,95 TL

    🍳 Mutfak Gereçleri

    🍽️ Dikdörtgen Tepsi 3850 cc: 249 TL

    🥧 Borcam Kare Tepsi 1950 cc: 149 TL

    Çay Bardağı 6'lı 170 cc: 99,95 TL

    🥤 Bardak 3'lü 365 cc: 99,95 TL

    🔥 Fırın Tepsisi 3200 cc: 249 TL

    💄 Kozmetik Ürünler

    💋 Lip Gloss: 37,90 TL

    💄 Lipgloss: 69,90 TL

    👁️ Mascara: 89,90 TL

    🧴 Şampuan Çeşitleri 330 ml: 99,75 TL

    🛋️ Mobilya

    🚪 Dolap Meşe: 5.899 TL

    🚪 Dolap: 2.499 TL

    🚪 6 Kapaklı Dolap: 6.999 TL

    🛁 Çamaşır Makinesi Dolabı: 2.199 TL

    🚪 Dolap Beyaz: 4.799 TL

    🛏️ Karyola Beyaz: 4.199 TL

    🛏️ Ranza Beyaz: 5.899 TL

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