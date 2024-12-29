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MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI! 18 üründe 2 al 1 öde kampanyası başladı

Migros 8 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirli peynir çeşitlerinde ve pirinç çeşitlerinde "1 alana 1 bedava" kampanyası düzenliyor. Kampanya mağazalardan ve Migros Sanal Market üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 13:37 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 13:37
MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI! 18 üründe 2 al 1 öde kampanyası başladı

Migros, peynir severleri sevindirecek yeni bir kampanya duyurdu. 8 Ocak 2025 tarihine kadar Edam, Gouda, Blue Cheese, Maasdam, Cheddar, Parmesan ve Grana Padano gibi seçkin peynir çeşitlerinde "aynı üründen 2 al 1 öde" fırsatı sunulacak.

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI! 18 üründe 2 al 1 öde kampanyası başladı

Kampanya Koşulları

Kampanyadan yararlanmak için alışveriş sepetine aynı üründen en az iki adet eklenmesi gerekiyor. İndirim, sepet aşamasında otomatik olarak uygulanacak. Ancak kampanya yalnızca mağaza stoklarıyla sınırlı olacak. Bu nedenle ürünlerin tedarik edilebilirliği stok durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI! 18 üründe 2 al 1 öde kampanyası başladı

İade ve Değişim Şartları

Kampanya kapsamında satın alınan ürünlerde iade talebi durumunda, kampanya koşulları doğrultusunda indirim tutarı iade edilen ürünlerden düşülerek geri ödeme yapılacak. Böylece indirim avantajı yalnızca elde tutulan ürünler için geçerli olacak.

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI! 18 üründe 2 al 1 öde kampanyası başladı

Kampanyalı Ürünler ve Fiyatları

Bahçıvan Grana Padano Peyniri (200 g): 399,90 TL (1999,50 TL/Kg)
Lente Cheese Toz Parmesan (100 g): 100,00 TL (1000,00 TL/Kg)
Lente Parmesan Peyniri (200 g): 235,00 TL (1175,00 TL/Kg)
Pınar Gouda Peynir (200 g): 157,00 TL (785,00 TL/Kg)

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI! 18 üründe 2 al 1 öde kampanyası başladı

Grana Padano Toz Parmesan (100 g): 175,00 TL (1750,00 TL/Kg)
Lente Gouda Sade (200 g): 169,00 TL (845,00 TL/Kg)
Lente Edam (200 g): 169,00 TL (845,00 TL/Kg)

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI! 18 üründe 2 al 1 öde kampanyası başladı

Lente Gouda Kimyonlu (200 g): 169,00 TL (845,00 TL/Kg)
Pınar Cheddar Aç Bitir Dilimli (60 g): 48,95 TL (815,83 TL/Kg)
CİBUS Grano Padano Parmesan Peyniri (200 g): 399,95 TL (1999,75 TL/Kg)
Trakya Çiftliği Parmesanlı Hazır Yemek Ürünü (80 g): 97,90 TL (1223,75 TL/Kg)

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI! 18 üründe 2 al 1 öde kampanyası başladı

Trakya Çiftliği Sade Gouda Yarım Yağlı Taze Peynir (200 g): 161,95 TL (736,13 TL/Kg)
Trakya Çiftliği Maasdam Yarım Yağlı Taze Peyniri (350 g): 199,00 TL (568,57 TL/Kg)
Trakya Çiftliği Gouda Jalapeno Yarım Yağlı Taze Peynir (200 g): 199,95 TL (908,86 TL/Kg)
Frico Tam Yağlı Taze Sade Gouda Peyniri (150 g): 275,00 TL (1833,33 TL/Kg)

Frico Tam Yağlı Taze Kimyonlu Gouda Peyniri (150 g): 275,00 TL (1833,33 TL/Kg)
Frico Yarım Yağlı Taze Sade Edam Peyniri (150 g): 275,00 TL (1833,33 TL/Kg)
Frico Tam Yağlı Taze Maasdam Peyniri (150 g): 275,00 TL (1833,33 TL/Kg)

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA FIRSATI! 18 üründe 2 al 1 öde kampanyası başladı

Yayla Osmancık Pirinç 2 kg: 154,95 TL

1 Kg: 79,95 TL