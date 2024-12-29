Migros, peynir severleri sevindirecek yeni bir kampanya duyurdu. 8 Ocak 2025 tarihine kadar Edam, Gouda, Blue Cheese, Maasdam, Cheddar, Parmesan ve Grana Padano gibi seçkin peynir çeşitlerinde "aynı üründen 2 al 1 öde" fırsatı sunulacak.
Kampanya Koşulları
Kampanyadan yararlanmak için alışveriş sepetine aynı üründen en az iki adet eklenmesi gerekiyor. İndirim, sepet aşamasında otomatik olarak uygulanacak. Ancak kampanya yalnızca mağaza stoklarıyla sınırlı olacak. Bu nedenle ürünlerin tedarik edilebilirliği stok durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
İade ve Değişim Şartları
Kampanya kapsamında satın alınan ürünlerde iade talebi durumunda, kampanya koşulları doğrultusunda indirim tutarı iade edilen ürünlerden düşülerek geri ödeme yapılacak. Böylece indirim avantajı yalnızca elde tutulan ürünler için geçerli olacak.
Kampanyalı Ürünler ve Fiyatları
Bahçıvan Grana Padano Peyniri (200 g): 399,90 TL (1999,50 TL/Kg)
Lente Cheese Toz Parmesan (100 g): 100,00 TL (1000,00 TL/Kg)
Lente Parmesan Peyniri (200 g): 235,00 TL (1175,00 TL/Kg)
Pınar Gouda Peynir (200 g): 157,00 TL (785,00 TL/Kg)
Grana Padano Toz Parmesan (100 g): 175,00 TL (1750,00 TL/Kg)
Lente Gouda Sade (200 g): 169,00 TL (845,00 TL/Kg)
Lente Edam (200 g): 169,00 TL (845,00 TL/Kg)
Lente Gouda Kimyonlu (200 g): 169,00 TL (845,00 TL/Kg)
Pınar Cheddar Aç Bitir Dilimli (60 g): 48,95 TL (815,83 TL/Kg)
CİBUS Grano Padano Parmesan Peyniri (200 g): 399,95 TL (1999,75 TL/Kg)
Trakya Çiftliği Parmesanlı Hazır Yemek Ürünü (80 g): 97,90 TL (1223,75 TL/Kg)
Trakya Çiftliği Sade Gouda Yarım Yağlı Taze Peynir (200 g): 161,95 TL (736,13 TL/Kg)
Trakya Çiftliği Maasdam Yarım Yağlı Taze Peyniri (350 g): 199,00 TL (568,57 TL/Kg)
Trakya Çiftliği Gouda Jalapeno Yarım Yağlı Taze Peynir (200 g): 199,95 TL (908,86 TL/Kg)
Frico Tam Yağlı Taze Sade Gouda Peyniri (150 g): 275,00 TL (1833,33 TL/Kg)
Frico Tam Yağlı Taze Kimyonlu Gouda Peyniri (150 g): 275,00 TL (1833,33 TL/Kg)
Frico Yarım Yağlı Taze Sade Edam Peyniri (150 g): 275,00 TL (1833,33 TL/Kg)
Frico Tam Yağlı Taze Maasdam Peyniri (150 g): 275,00 TL (1833,33 TL/Kg)
Yayla Osmancık Pirinç 2 kg: 154,95 TL
1 Kg: 79,95 TL