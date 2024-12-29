Migros , peynir severleri sevindirecek yeni bir kampanya duyurdu. 8 Ocak 2025 tarihine kadar Edam, Gouda, Blue Cheese, Maasdam, Cheddar, Parmesan ve Grana Padano gibi seçkin peynir çeşitlerinde "aynı üründen 2 al 1 öde" fırsatı sunulacak.

Kampanya Koşulları

Kampanyadan yararlanmak için alışveriş sepetine aynı üründen en az iki adet eklenmesi gerekiyor. İndirim, sepet aşamasında otomatik olarak uygulanacak. Ancak kampanya yalnızca mağaza stoklarıyla sınırlı olacak. Bu nedenle ürünlerin tedarik edilebilirliği stok durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.