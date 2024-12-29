PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Borsada 2024 yılında büyük kayıplar yaşatan hisseler açıklandı!

Borsa İstanbul'da (BİST100) 2024 yılının sonuna yaklaşırken, endeksin genel olarak %35,55’lik bir artışla yılı tamamlaması bekleniyor. Ancak, bu olumlu genel performansa rağmen, bazı hisse senetleri yatırımcılarına önemli ölçüde kayıplar yaşattı. İşte 2024 yılı içerisinde en çok değer kaybeden hisseler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 23:49 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 23:49
Borsada 2024 yılında büyük kayıplar yaşatan hisseler açıklandı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2024 yılının sonuna yaklaşırken, Borsa İstanbul'da (BİST100) genel olarak %35,55 oranında bir yükseliş kaydedildi. Ancak, bu olumlu performansa rağmen bazı hisse senetleri yıl boyunca yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Peki, 2024 yılında borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri oldu?

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    2024 YILINDA EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

    Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)

    Bir yıl önceki fiyat: 8,78 TL

    Kapanış fiyatı: 1,54 TL

    Değişim: %-82,46

    Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK)

    Bir yıl önceki fiyat: 15.395,00 TL

    Kapanış fiyatı: 6.820,00 TL

    Değişim: %-55,69

    Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)

    Bir yıl önceki fiyat: 100,42 TL

    Kapanış fiyatı: 46,70 TL

    Değişim: %-53,49

    Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)

    Bir yıl önceki fiyat: 40,50 TL

    Kapanış fiyatı: 19,03 TL

    Değişim: %-53,01

    Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM)

    Bir yıl önceki fiyat: 86,45 TL

    Kapanış fiyatı: 43,82 TL

    Değişim: %-49,31

    Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS)

    Bir yıl önceki fiyat: 86,45 TL

    Kapanış fiyatı: 43,82 TL

    Değişim: %-49,31

    Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL)

    Bir yıl önceki fiyat: 11,40 TL

    Kapanış fiyatı: 5,83 TL

    Değişim: %-48,85

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS)

    Bir yıl önceki fiyat: 9,59 TL

    Kapanış fiyatı: 5,00 TL

    Değişim: %-47,89

    Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA)

    Bir yıl önceki fiyat: 13,93 TL

    Kapanış fiyatı: 7,31 TL

    Değişim: %-47,53

    Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER)

    Bir yıl önceki fiyat: 64,0818 TL

    Kapanış fiyatı: 35,26 TL

    Değişim: %-44,97

    Borsa İstanbuldan flaş açıklama! 16 Aralıktan itibaren geçerli! Gümüş, Platin, Paladyum...Borsa İstanbuldan flaş açıklama! 16 Aralıktan itibaren geçerli! Gümüş, Platin, Paladyum...
    Borsa İstanbul'dan flaş açıklama! 16 Aralık'tan itibaren geçerli! Gümüş, Platin, Paladyum...

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı
    Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyonla mücadele mesajı! Düşüş başladı
    Beşiktaş yeni başkanını seçti! İşte kazanan isim
    Öcalan ne zaman PKK lağv olsun çağrısı yapacak? Pervin Buldan’dan İmralı açıklaması: TBMM’deki partilerle görüşülecek
    Moskova - Bakü hattında ’uçak’ krizi! Aliyev Rusya örtbas etme niyetinde deyip tazminat istedi... Putin’le iki günde iki görüşme
    Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu
    Galatasaray’dan dünyayı sallayacak hamle! Osimhen’i gölgede bırakacak
    MHP’den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    EMEKLİLİĞE 46 BİN TL KAZANÇ! Asgari ücretle tüm ödemeler değişti... İşte yeni rakamlar
    DEM’den İmralı açıklaması! Öcalan Çağrı yaparım deyip PKK’nın selasını okudu: Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına katkıya hazırım
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    İşte Yeni GAP Eylem Planı: 570 bini aşkın istihdam, 496 milyar TL kaynak
    Bir yılda 17 ülke 19 ziyaret! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi