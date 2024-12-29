Borsada 2024 yılında büyük kayıplar yaşatan hisseler açıklandı!

2024 yılının sonuna yaklaşırken, Borsa İstanbul'da (BİST100) genel olarak %35,55 oranında bir yükseliş kaydedildi. Ancak, bu olumlu performansa rağmen bazı hisse senetleri yıl boyunca yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Peki, 2024 yılında borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri oldu?
Fotoğraflar: AA
2024 YILINDA EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)
Bir yıl önceki fiyat: 8,78 TL
Kapanış fiyatı: 1,54 TL
Değişim: %-82,46
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK)
Bir yıl önceki fiyat: 15.395,00 TL
Kapanış fiyatı: 6.820,00 TL
Değişim: %-55,69
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)
Bir yıl önceki fiyat: 100,42 TL
Kapanış fiyatı: 46,70 TL
Değişim: %-53,49