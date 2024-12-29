Borsada 2024 yılında büyük kayıplar yaşatan hisseler açıklandı!

2024 yılının sonuna yaklaşırken, Borsa İstanbul'da (BİST100) genel olarak %35,55 oranında bir yükseliş kaydedildi. Ancak, bu olumlu performansa rağmen bazı hisse senetleri yıl boyunca yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Peki, 2024 yılında borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri oldu?