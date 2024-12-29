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Altın alacaklara 1 Ocak uyarısı! 2025'te artık zorunlu olacak

Altın alacaklar dikkat. Yeni yılda altın alışverişinde kurallar değişiyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla, 185 bin TL ve üzerindeki altın alımlarında kimlik ibrazı zorunlu hale gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan bu karar, dolandırıcılık ve kara para aklamanın önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 19:41 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 19:41
Altın alacaklara 1 Ocak uyarısı! 2025’te artık zorunlu olacak

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    Altın piyasasında yeni dönem başlıyor! 1 Ocak 2025'ten itibaren, 185 bin TL üzeri altın alımlarında kimlik gösterme zorunluluğu geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu adımı, kuyumculuk sektöründe yasa dışı işlemleri engellemeyi ve vergi kaybını önlemeyi hedefliyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı işlemlerle mücadele kapsamında kuyumculuk sektörüne yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, 185 bin TL ve üzeri altın alımlarında kimlik ibrazı zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme ile dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

    KİMLİK GÖSTERME ZORUNLULUĞU GELİYOR

    Yeni uygulamaya göre, 185 bin TL ve üzerindeki altın alımları kimlik ibrazı olmadan yapılamayacak. Aynı şekilde, bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 185 bin TL'yi aşıyorsa kimlik gösterme şartı aranacak. Bu kurala uymayan kuyumcular ve sarraflar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

    VERGİ KAÇAĞINA SON

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı, sadece yasa dışı faaliyetleri değil, aynı zamanda kuyumculuk sektöründe vergi kayıplarını da önlemeyi amaçlıyor. Denetimlerin sıklaştırılacağı belirtilirken, vatandaşların bilinçlenmesi için kamu spotlarıyla bilgilendirme yapılacak.

    KUYUMCULARDA YENİ DÖNEM

    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından desteklenen bu düzenleme, kuyumculuk sektöründe şeffaflık ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Yeni yılda yürürlüğe girecek karar, sektörde önemli bir değişimin başlangıcı olacak.

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