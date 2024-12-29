Altın alacaklara 1 Ocak uyarısı! 2025’te artık zorunlu olacak

Altın piyasasında yeni dönem başlıyor! 1 Ocak 2025'ten itibaren, 185 bin TL üzeri altın alımlarında kimlik gösterme zorunluluğu geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu adımı, kuyumculuk sektöründe yasa dışı işlemleri engellemeyi ve vergi kaybını önlemeyi hedefliyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı işlemlerle mücadele kapsamında kuyumculuk sektörüne yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, 185 bin TL ve üzeri altın alımlarında kimlik ibrazı zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme ile dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KİMLİK GÖSTERME ZORUNLULUĞU GELİYOR

Yeni uygulamaya göre, 185 bin TL ve üzerindeki altın alımları kimlik ibrazı olmadan yapılamayacak. Aynı şekilde, bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 185 bin TL'yi aşıyorsa kimlik gösterme şartı aranacak. Bu kurala uymayan kuyumcular ve sarraflar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.