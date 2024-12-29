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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyonla mücadele mesajı! "Düşüş başladı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan önemli açıklamalar geldi. konomi Koordinasyon Kurulu, "Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımlar ele alınmıştır" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 21:43 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 22:31
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyonla mücadele mesajı! Düşüş başladı

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    Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alındı.

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki son toplantısına ilişkin açıklama. (AA)Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki son toplantısına ilişkin açıklama. (AA)

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

    Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerin devam ettiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve belirsizliklerin sürdüğü bir yılın geride kaldığı belirtilen açıklamada, bu küresel konjonktürde, Türkiye'nin 2023'te uygulamaya başladığı ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürüttüğü vurgulandı.

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki son toplantısına ilişkin açıklama. (AA)Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki son toplantısına ilişkin açıklama. (AA)

    EKK'NIN ÇALIŞMALARI MEYVESİNİ VERİYOR
    Program sayesinde enflasyonda düşüş başladığı, ekonomide yeniden dengelenmenin sağlandığı, cari açığın önemli ölçüde azaldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İşsizlik oranı tek haneli seyrederken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Uluslararası rezervler rekor seviyeye yükseldi. Ülke risk primi düştü, dış borçlanma maliyetleri geriledi, bankaların ve reel sektörün daha uygun koşullarla dış finansmana erişimi arttı. Makro finansal istikrar güçlendi. Türk lirasına güven pekiştirildi.

    Deprem yaraları sarılırken bütçe açığı azaldı, mali disiplin güçlendi. Ülkemizin gri listeden çıkma süreci tamamlandı. Ülkemiz 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe birden kredi notu artırımı alan tek ülke oldu. Tüm bu kazanımlar sayesinde programımızın iki önemli hedefi olan fiyat istikrarının tesisi ve yapısal dönüşümü hızlandırmak için sağlam bir zemin oluşturduk. Yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçirmeye devam ediyoruz."

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki son toplantısına ilişkin açıklama. (AA)Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki son toplantısına ilişkin açıklama. (AA)

    Türkiye'nin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini daha da artırmak için bölgesel kalkınmanın olmazsa olmaz bir unsur olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu amaçla uygulayacağımız kalkınma politikalarıyla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak sosyal refahın tüm ülkeye daha dengeli yayılmasını ve bölgelerin potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarını hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP), yarattığı refahla Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir bölgesel program olduğunun altı çizilen açıklamada, yeni GAP Eylem Planı ile bölgede tarımsal sulama yatırımlarının tamamlanacağı, akıllı tarım uygulamalarına geçileceği, kırsal ekonomilerin çeşitlendirileceği, turizm odaklı büyümenin sağlanacağı, emek yoğun sektörlerde yatırımların teşvik edileceği belirtildi.

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki son toplantısına ilişkin açıklama. (Takvim.com.tr foto arşiv)Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki son toplantısına ilişkin açıklama. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    "TARIMIN İTİCİ GÜÇ OLMASINI SAĞLAYACAK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ"
    Gelecek dönemde başta ulaşım, sanayi, turizm ve lojistik sektörlerinde olmak üzere, bölgesel kalkınma programlarının bütüncül bir bakış açısı ve ilgili kurumların işbirliğiyle hayata geçirilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu minvalde bugünkü EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şunlardır; Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerimizin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alınmıştır.

    Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacak, yatırım, üretim ve istihdamı artıracak proje konuları değerlendirilmiş, bu kapsamda atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. GAP bölgesindeki sulama yatırımlarındaki mevcut durum gözden geçirilmiş, önümüzdeki süreçte sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak ve bölge kalkınmasında tarımın itici güç olmasını sağlayacak tedbirler değerlendirilmiştir.

    Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadele kapsamında gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri başta olmak üzere bu alanda atılacak adımlar ele alınmıştır. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır."

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendirdi. (X)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendirdi. (X)

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki son gelişmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, katma değerli yüksek üretim alanında atılan son adımları ve GAP bölgesindeki durumu ele aldıklarını bildirdi. Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen EKK toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Toplantıyı Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini anımsatan Bolat, "Toplantıda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki son gelişmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, katma değerli yüksek üretim alanında atılan son adımları ve GAP bölgemizdeki durumu ele aldık." ifadesini kullandı. Uyguladıkları ekonomi programı çerçevesinde 2024 yılında ihracat alanında önemli bir ivme yakalarken, dış cari açığında da büyük azaltma sağladıklarına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Toplantıda ayrıca Suriye'de yaşanan devrimle birlikte yeni döneme ilişkin ikili ticaret ve gümrük işlemleri açısından atılabilecek adımları ele aldık. Türkiye olarak, yeni dönemde Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde ülkemizin kalkınmasını sürdürmeyi, halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi ve küresel alandaki rekabet gücünü artırmayı önceleyen politikaları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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