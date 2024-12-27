Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gazda yeni bir tarife sisteminin başlayacağını söyledi. (Görsel:AA)

DESTEKLER 2025'TE DE DEVAM EDECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, desteklerin 2025'te de devam edeceğini belirterek, "Destek gruplarını tüketime göre ayıracağız. Son yapılan düzenlemeyle 5 bin kilovatsaat yıllık tüketimi aşan tüketicileri maliyet esaslı bir modele geçirmeyi hedefliyoruz. Elektrik tarafı için bunu söyleyeyim. Doğal gazda da il bazlı, kademelendirme söz konusu olacak. 417 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 60 destek devam edecek. Bu tüketimi aşanlar destekten yararlanmayacak ve maliyetini ödeyecek. Toplam abonelerin yüzde 3'ünü etkileyecek. Yüzde 97'si yine destekten yararlanacak" dedi.

ABD İLE GAZDA İŞBİRLİĞİ İMKANI VAR

Doğal gaz merkeziyle ilgili altyapı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Bayraktar, "EPİAŞ'ı yani bizim enerji borsamızı nisan, mayıs gibi İstanbul Finans Merkezi'ne taşıyoruz. Orada karbon piyasasını açmak istiyoruz. İstanbul GAZHUB projemizin altyapısıyla ilgili çalışmamız devam ediyor. Depolama kabiliyetimizi artırmaya gayret ediyoruz. İlave FSRU (sıvılaştırılmış gaz) düşünüyoruz. Bu anlamda yeni Trump yönetimiyle de özellikle doğal gaz alanında ciddi bir iş birliği imkânı olabilir" dedi.

LNG ve nükleer alanında da ABD ile işbirliği olanaklarının olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, üçüncü ülkelerde işbirliklerinin yapılabileceğini vurguladı.