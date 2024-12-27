Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem ile görüştü (Takvim.com.tr)
AKKUYU DEVREYE GİRECEK
Akkuyu nükleer santralinin de devreye gireceğini belirten Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:
"Akkuyu ilk reaktörden elektrik üretmeye başladığında 1200 megavatla Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 2.5'ini karşılayacak. Dört reaktör devreye girdiğinde de yüzde 10 olacak. Biz yılda 7-7.5 milyar metreküp gazı artık ithal etmemiş olacağız. Bu da bugünkü paralarla neredeyse 3 milyar dolar demek."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)
"KURULU GÜCÜ 120 BİNE ÇIKARACAĞIZ"
Yenilenebilir enerjide 2035 yol haritasını açıkladıklarını hatırlatan Bakan Bayraktar, "Kurulu gücü 120 bine çıkaracağız, bunun için yılda 7.500 megavatları bulmamız lazım. 2024 yılı güneş ve rüzgârda Türkiye'nin rekor yılı. 6 bin megavatın üzerinde yeni bir kurulu güç yaptık. Hedefimiz 5 bindi, onu geçtik. Biz 1.000 megavat güneş enerjisi santrali yaparsak 350 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını önlemiş oluyoruz. 6 bin megavatlık kapasiteyle yaklaşık 2.1 milyar metreküplük yani 1 milyar dolara yakın doğalgaz ithalatını önlemiş oluyoruz" dedi.
2025'te yılın başında ve sonunda YEKA yarışması yapacaklarını anlatan Bakan Bayraktar, "Ocak sonu, şubat başında yapacağımız 2 bin megavatlık kapasite tahsisi yarışmasına ciddi bir ilgi var. Buraya yabancı yatırımcılar da ilgi gösterebilir. İkili anlaşmalarla belli ülkelerle de yenilenebilir projeleri geliştirmek istiyoruz. Körfez ülkeleri, Batı ülkeleri olabilir, şimdi Fransa'yla offshore rüzgâr santrali konuşuyoruz. Çinlilerin bu konuda ilgisi var" açıklaması yaptı. Bayraktar, 2025'te bir YEKA ihalesi gibi offshore ihalesi yapmak istediklerini vurguladı.
FIRSATÇIYA TEPKİ
Bakan Bayraktar, fırsatçılara da tepki göstererek, "Enerji fiyatına yüzde 10 fiyat artışı yapsan içtiğin kahve de yüzde 10 artıyor. Bunun içerisinde elektrik yüzde 2-3 neyse onu yap. Her yerde fiyatlama davranışıyla alakalı ciddi bir problem var" dedi.