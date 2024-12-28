PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

EPDK, elektrik piyasasına ilişkin usul ve esasları belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında önlisans ve lisanslara ilişkin ikincil mevzuatta düzenlenen başvuru, sona erdirme, tadil, tesis devri, tüzel kişi birleşme veya bölünme gibi işlemlerin elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 10:42 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 10:43
EPDK, elektrik piyasasına ilişkin usul ve esasları belirledi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında önlisans ve lisans işlemleri başvurularına ilişkin usul ve esasları belirledi

    Konuya ilişkin EPDK Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    BAŞVURU ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
    Buna göre, önlisans, tadil ve sona erdirme, üretim lisansı, tesis/proje devi onay, YEKDEM, tedarik lisansı, toplayıcı lisansı başvuruları, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerin birleşme veya bölünme onay başvuruları ile ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin onay başvuruları ve önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısı değişikliği bildirimleri, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yetkilisi eliyle yapılacak.

    İletim, dağıtım, OSB dağıtım, OSB önlisansı, OSB üretim, EB dağıtım, EB önlisansı, EB üretim lisansı ve piyasa işletim lisansına ilişkin başvurular da yazılı yapılacak.

    EPDK Başvuru Sistemi'ne erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imzayla sağlanacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Narin Güran davasında düğüm çözülecek mi? Sıra anne Yüksel Güran’da
    DEM Parti İmralı’ya gidiyor: PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek heyette kimler olacak?
    İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç’ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
    Yurt dışı çıkış harç tutarı belli oldu! Kimler muaf olacak?
    Meteoroloji 28 Aralık hava durumu | İstanbul dahil 9 il için ’sarı’ kodlu uyarı! Çanakkale, İzmir, Şırnak...
    Bakan Uraloğlu açıkladı! Türksat 6A 42 derece doğu yörüngesine ulaştı! 20 yıllık hayal gerçekleşti
    MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Tüm ödemeler yeniden belirlenecek! Kim, ne kadar alacak?
    Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti
    Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: Dünyayı uyandırıyoruz
    Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!
    Azerbaycan’ın talebi sonrası Türkiye’den 8 kişilik bir heyet Bakü’ye gidiyor: Uçak kazası araştırılacak
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler
    Suriye’de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi
    BBC Başkan Erdoğan’ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı: DMM’den jet yalanlama geldi