Borsa İstanbul’da 2 Şirketten temettü kararı! Peş peşe duyurdular

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) ve DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), 2024 yılı temettü dağıtımına ilişkin kararlarını açıkladılar. İşte iki şirketin aldığı temettü kararları...
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) ve DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), 2024 yılı temettü dağıtımına ilişkin kararlarını açıkladılar. İşte iki şirketin aldığı temettü kararları...
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP):
Karar tanımı: Genel Kurul, dağıtmayacak.
Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak.
Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak.
Temettü tarihi: -
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR):
Karar tanımı: Tevkifat oranı güncellemesi sebebiyle net temettü tutarı revizesi.
Hisse başı temettü tutarı (brüt): 0,0113603 TL.
Hisse başı temettü tutarı (net): 0,0096562 TL.
Temettü tarihi: 31 Aralık 2024.