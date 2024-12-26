PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul'da 2 Şirketten temettü kararı! Peş peşe duyurdular

Bugün Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem günü olan 26 Aralık 2024 Perşembe günü halka açık iki şirket daha temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 23:48 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 23:48
Borsa İstanbul’da 2 Şirketten temettü kararı! Peş peşe duyurdular

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) ve DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), 2024 yılı temettü dağıtımına ilişkin kararlarını açıkladılar. İşte iki şirketin aldığı temettü kararları...

    Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP):

    Karar tanımı: Genel Kurul, dağıtmayacak.

    Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak.

    Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak.

    Temettü tarihi: -

    DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR):

    Karar tanımı: Tevkifat oranı güncellemesi sebebiyle net temettü tutarı revizesi.

    Hisse başı temettü tutarı (brüt): 0,0113603 TL.

    Hisse başı temettü tutarı (net): 0,0096562 TL.

    Temettü tarihi: 31 Aralık 2024.

    Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TLnin geri ödemesiKonut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TLnin geri ödemesi
    Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
    375 bin TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, Halkbank...375 bin TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, Halkbank...
    375 bin TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, Halkbank...

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başladı! Bugün karar çıkacak mı? Mahkeme Başkanı açıkladı
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
    Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Çift taraflı sistem geliyor
    Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina
    Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan mütalaaya karşı savunma! Yüksel Güran’ı akladı Nevzat Bahtiyar’a vahşi dedi: İntihar açıklaması
    Okan Buruk’tan transfer sözleri! Yıldız isimleri tek tek açıkladı
    ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek
    Fenerbahçe’ye 45 milyon Euro’luk forvet! Dev operasyon başlıyor
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?
    Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi
    Rubin’den YPG’ye ’CIA’sal kalkan! İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun önerisi | DEAŞ’ın hamisi PKK’nın akıl hocası McGurk sahnede
    Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Kimler gidecek?
    MSB’den Münbiç ve Tişrin açıklaması: Kontrol SMO’da | Korsan yeminli teğmenler | Bir haftada 62 PKK’lı terörist EX