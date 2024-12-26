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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2025 yılı takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 20:43 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 20:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2025 yılı takvimi açıklandı

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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.

    4 ENFLASYON RAPORU VE 2 FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU

    Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

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    Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.

    Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

    Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

    Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

    Enflasyon Raporu

    Finansal İstikrar Raporu

    23 Ocak 202530 Ocak 20257 Şubat 2025
    6 Mart 202513 Mart 2025
    17 Nisan 202525 Nisan 202522 Mayıs 202530 Mayıs 2025
    19 Haziran 202526 Haziran 2025
    24 Temmuz 202531 Temmuz 202514 Ağustos 2025
    11 Eylül 202518 Eylül 2025
    23 Ekim 202531 Ekim 20257 Kasım 202528 Kasım 2025
    11 Aralık 202518 Aralık 2025
    22 Ocak 202629 Ocak 202612 Şubat 2026
    12 Mart 202618 Mart 2026

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