375 bin TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, Halkbank...

Para Politikası Kurulu tarafından paylaşılan karara göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürüldü. Merkez Bankası faiz kararının ardından bankaların müşterilerine sunduğu kampanyalarda güncellendi. İşte 375 bin TL taşıt kredisinin 36 ay vadeyle geri ödemesi...