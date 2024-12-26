Kadraj Galeri Kadraj İkon 375 bin TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, Halkbank...

375 bin TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, Halkbank...

Otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından kredi oranları araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte taşıt kredisinde geri ödeme tabloları da güncellendi. Yeni yıla araba sahibi olarak girmek isteyen vatandaşlar en uygun kredi hangi bankada merak ediyor. İşte banka banka 375 bin TL taşıt kredisinin 36 ay vadeli geri ödemesi...

Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:06
1 milyon TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Faiz Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, HalkBank...

Para Politikası Kurulu tarafından paylaşılan karara göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürüldü. Merkez Bankası faiz kararının ardından bankaların müşterilerine sunduğu kampanyalarda güncellendi. İşte 375 bin TL taşıt kredisinin 36 ay vadeyle geri ödemesi...

1 milyon TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Faiz Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, HalkBank...

AKBANK

Faiz Oranı
%3,85

Aylık Taksit
22.677,48 TL

Toplam Ödeme
818.545 TL

1 milyon TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Faiz Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, HalkBank...

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı
%5,05

Aylık Taksit
27.395,62 TL

Toplam Ödeme
988.117 TL

1 milyon TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Faiz Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, HalkBank...

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%3,99

Aylık Taksit
23.209,97 TL

Toplam Ödeme
837.433 TL

1 milyon TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Faiz Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, HalkBank...

VAKIFBANK

Kâr Payı Oranı
%3,89

Aylık Taksit
22.829,10 TL

Toplam Ödeme
823.722 TL

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