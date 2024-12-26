375 bin TL taşıt kredisi çeken bu kadar ödeyecek! Akbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, Halkbank...
Otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından kredi oranları araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte taşıt kredisinde geri ödeme tabloları da güncellendi. Yeni yıla araba sahibi olarak girmek isteyen vatandaşlar en uygun kredi hangi bankada merak ediyor. İşte banka banka 375 bin TL taşıt kredisinin 36 ay vadeli geri ödemesi...
Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:06