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Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi

Ev sahibi olmak isteyenler tarafından kredi oranları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası güncel faiz kararıyla birlikte konut kredisinde geri ödeme tabloları değişti. Yeni seneye ev sahibi olarak girmek isteyen vatandaşlar en uygun kredi hangi bankada merak ediyor. İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin 10 yıl (120 ay) vadeli geri ödemesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:51
Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

26 Aralık tarihli Para Politikası Kurulu tarafından kamuoyuna duyurulan karara göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürüldü. Merkez Bankası faiz kararının ardından bankaların müşterilerine sunduğu kampanyalarda yenilendi. İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin 120 ay vade ile geri ödemesi...

Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

AKBANK

Faiz Oranı
%2,89

Aylık Taksit
59.757,08 TL

Toplam Ödeme
7.195.469 TL

Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%3,06

Aylık Taksit
62.889,51 TL

Toplam Ödeme
7.572.846 TL

Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı
%3,09

Aylık Taksit
63.445,96 TL

Toplam Ödeme
7.630.889 TL

Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

VAKIFBANK

Faiz Oranı
%3,30

Aylık Taksit
67.369,06 TL

Toplam Ödeme
8.105.287 TL

Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

DENİZBANK

Faiz Oranı
%4,21

Aylık Taksit
84.801,56 TL

Toplam Ödeme
10.194.286 TL

Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı
%3,54

Aylık Taksit
71.906,08 TL

Toplam Ödeme
8.644.294 TL

Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

HALKBANK

Faiz Oranı
%3,40

Aylık Taksit
69.253,07 TL

Toplam Ödeme
8.334.068 TL

Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

ANADOLU BANK

Faiz Oranı
%5,25

Aylık Taksit
105.226,71 TL

Toplam Ödeme
12.645.405 TL