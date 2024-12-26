Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

26 Aralık tarihli Para Politikası Kurulu tarafından kamuoyuna duyurulan karara göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürüldü. Merkez Bankası faiz kararının ardından bankaların müşterilerine sunduğu kampanyalarda yenilendi. İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin 120 ay vade ile geri ödemesi...
AKBANK
Faiz Oranı
%2,89
Aylık Taksit
59.757,08 TL
Toplam Ödeme
7.195.469 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%3,06
Aylık Taksit
62.889,51 TL
Toplam Ödeme
7.572.846 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%3,09
Aylık Taksit
63.445,96 TL
Toplam Ödeme
7.630.889 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı
%3,30
Aylık Taksit
67.369,06 TL
Toplam Ödeme
8.105.287 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı
%4,21
Aylık Taksit
84.801,56 TL
Toplam Ödeme
10.194.286 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı
%3,54
Aylık Taksit
71.906,08 TL
Toplam Ödeme
8.644.294 TL
HALKBANK
Faiz Oranı
%3,40
Aylık Taksit
69.253,07 TL
Toplam Ödeme
8.334.068 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı
%5,25
Aylık Taksit
105.226,71 TL
Toplam Ödeme
12.645.405 TL