Konut kredisine faiz güncellemesi! İşte banka banka 2 milyon TL’nin geri ödemesi

26 Aralık tarihli Para Politikası Kurulu tarafından kamuoyuna duyurulan karara göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürüldü. Merkez Bankası faiz kararının ardından bankaların müşterilerine sunduğu kampanyalarda yenilendi. İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin 120 ay vade ile geri ödemesi...