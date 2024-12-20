ABD'den Türkiye'ye "Gazprom" muafiyeti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Yaptırım yok!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, (Takvim.com.tr Arşiv)

MUAFİYET TALEBİ DİLE GETİRİLMİŞTİ: HEDEF TÜRKİYE OLUR!

25 Kasım'da kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, ABD'nin Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yönelik uyguladığı yaptırımların Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtmiş ve "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var. Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğalgazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz. Eğer böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir... Para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor." demişti.