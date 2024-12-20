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ABD'den Türkiye'ye "Gazprom" muafiyeti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Yaptırım yok!

ABD, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yaptırımdan muaf tutulduğunu ve doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:22
ABD’den Türkiye’ye Gazprom muafiyeti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Yaptırım yok!

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    ABD, geçtiğimiz ay Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguladı.

    ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin daha önce Gazprombank'a yaptırım uyguladığı anımsatılarak, "Rus hükümeti ayrıca Gazprombank'ı, savaş ikramiyeleri dahil olmak üzere askerlerine ödeme yapmak ve Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine tazminat ödemek için de kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

    ABD Gazprombank'a yaptırım uyguladı (Fotoğraf: AA)ABD Gazprombank'a yaptırım uyguladı (Fotoğraf: AA)

    Türkiye de doğal gaz borçlarını bu sistem üzerinden ödüyordu ve Gazprombank'ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti.

    TÜRKİYE'YE YAPTIRIM YOK
    ABD Türkiye'yi yaptırımdan muaf tuttu.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, (Takvim.com.tr Arşiv)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, (Takvim.com.tr Arşiv)

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yaptırımdan muaf tutulduğunu ve doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, (Takvim.com.tr Arşiv)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, (Takvim.com.tr Arşiv)

    MUAFİYET TALEBİ DİLE GETİRİLMİŞTİ: HEDEF TÜRKİYE OLUR!
    25 Kasım'da kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, ABD'nin Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yönelik uyguladığı yaptırımların Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtmiş ve "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var. Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğalgazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz. Eğer böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir... Para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor." demişti.

    ABD ile Rusya arasında Gazprombank krizi! Türkiyeden muafiyet çağrısı: Yapmazlarsa hedef Türkiyedir!ABD ile Rusya arasında Gazprombank krizi! Türkiyeden muafiyet çağrısı: Yapmazlarsa hedef Türkiyedir!
    ABD ile Rusya arasında "Gazprombank" krizi! Türkiye'den muafiyet çağrısı: Yapmazlarsa hedef Türkiye'dir!

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