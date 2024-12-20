ABD'den Türkiye'ye "Gazprom" muafiyeti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Yaptırım yok!

ABD, geçtiğimiz ay Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin daha önce Gazprombank'a yaptırım uyguladığı anımsatılarak, "Rus hükümeti ayrıca Gazprombank'ı, savaş ikramiyeleri dahil olmak üzere askerlerine ödeme yapmak ve Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine tazminat ödemek için de kullanıyor." ifadelerine yer verildi.
ABD Gazprombank'a yaptırım uyguladı (Fotoğraf: AA)
Türkiye de doğal gaz borçlarını bu sistem üzerinden ödüyordu ve Gazprombank'ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti.
TÜRKİYE'YE YAPTIRIM YOK
ABD Türkiye'yi yaptırımdan muaf tuttu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, (Takvim.com.tr Arşiv)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yaptırımdan muaf tutulduğunu ve doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı.