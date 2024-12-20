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Memurların ve emeklilerin merakla beklediği maaş zammı için geri sayım başladı. Ocak ayında memurlar ve memur emeklilerine yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88, Kasım enflasyonu yüzde 2.24 oldu. Bu oranlarla Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 15.57 olarak gerçekleşti. 5 ayda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 4.15 enflasyon farkı oluşurken, bununla Ocak zammı yüzde 10.40'a ulaştı. Kesin oran için geriye tek veri kaldı.

Türk lirası (AA)



ANKETE GÖRE 2024 ENFLASYONU…



Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranları belli olacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı yeni Piyasa Katılımcıları Anketi ise ipucunu verdi. Ankette 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45.28 olarak tahmin edildi.