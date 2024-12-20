Türk lirası (AA)
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
Yüzde 12.23 zamlı: 66.739,81
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
Yüzde 12.23 zamlı: 45.808,92
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
Yüzde 12.23 zamlı: 58.997,07
Memur (AA)
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
Yüzde 12.23 zamlı: 53.234,06
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
Yüzde 12.23 zamlı: 65.472,74
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
Yüzde 12.23 zamlı: 59.275,40
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
Yüzde 12.23 zamlı: 109.801,34
Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
Yüzde 12.23 zamlı: 53.768,27
Memur (AA)
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
Yüzde 12.23 zamlı: 68.082,08
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
Yüzde 12.23 zamlı: 47.487,88
Akademisyen (AA)
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
Yüzde 12.23 zamlı: 96.942,03
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
Yüzde 12.23 zamlı: 64.243,82
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
Yüzde 12.23 zamlı: 55.645,88
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
Yüzde 12.23 zamlı: 64.002,52
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
Memur (AA)
MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
Yüzde 12.23 zamlı: 71.767,97
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
Yüzde 12.23 zamlı: 63.519,24
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 12.23 zamlı: 29.597,52
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
Yüzde 12.23 zamlı: 24.106,68
Türk lirası (AA)
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 12.23 zamlı: 29.597,52
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
Yüzde 12.23 zamlı: 41.710,81