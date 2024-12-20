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Memura en az 44 bin TL | 2025 maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis ne alacak? Kuruşu kuruşuna hesap TAKVİM'de

6 milyon memur ve memur emeklisi Ocak zammına kilitlenirken, Merkez Bankası’nın yeni anketinden ipucu geldi. Anket, memurların ve emeklilerin ne kadar zam alabileceğini ortaya koydu. İşte beklenen zam oranı ve buna göre yeni maaşlar…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:55
Memura en az 44 bin TL | 2025 maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis ne alacak? Kuruşu kuruşuna hesap TAKVİM’de

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    Başlıkların Devamı

    Memurların ve emeklilerin merakla beklediği maaş zammı için geri sayım başladı. Ocak ayında memurlar ve memur emeklilerine yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88, Kasım enflasyonu yüzde 2.24 oldu. Bu oranlarla Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 15.57 olarak gerçekleşti. 5 ayda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 4.15 enflasyon farkı oluşurken, bununla Ocak zammı yüzde 10.40'a ulaştı. Kesin oran için geriye tek veri kaldı.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    ANKETE GÖRE 2024 ENFLASYONU…

    Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranları belli olacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı yeni Piyasa Katılımcıları Anketi ise ipucunu verdi. Ankette 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45.28 olarak tahmin edildi.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    EMEKLİYE EN AZ 19 BİN 739 TL

    Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.47 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri bu orana göre yüzde 5.88 enflasyon farkı alacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 12.23'e ulaşacak. Anketteki tahmine göre; en düşük memur aylığı 39 bin 205 liradan 44 bin liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 739 liraya yükselecek.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)


    MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

    Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
    Mevcut maaş: 59.467
    Yüzde 12.23 zamlı: 66.739,81

    Memur (Üni. mez.) 9/1
    Mevcut maaş: 40.817
    Yüzde 12.23 zamlı: 45.808,92

    Uzman öğretmen 1/4
    Mevcut maaş: 52.568
    Yüzde 12.23 zamlı: 58.997,07

    Memur (AA)Memur (AA)

    Öğretmen 1/4
    Mevcut maaş: 47.433
    Yüzde 12.23 zamlı: 53.234,06

    Başkomiser 3/1
    Mevcut maaş: 58.338
    Yüzde 12.23 zamlı: 65.472,74

    Polis memuru 8/1
    Mevcut maaş: 52.816
    Yüzde 12.23 zamlı: 59.275,40

    Uzman doktor 1/4
    Mevcut maaş: 97.836
    Yüzde 12.23 zamlı: 109.801,34

    Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
    Mevcut maaş: 47.909
    Yüzde 12.23 zamlı: 53.768,27

    Memur (AA)Memur (AA)

    Mühendis 1/4
    Mevcut maaş: 60.663
    Yüzde 12.23 zamlı: 68.082,08

    Teknisyen (Lise mez.) 11/1
    Mevcut maaş: 42.313
    Yüzde 12.23 zamlı: 47.487,88

    Akademisyen (AA)Akademisyen (AA)

    Profesör 1/4
    Mevcut maaş: 86.378
    Yüzde 12.23 zamlı: 96.942,03

    Araştırma görevlisi 7/1
    Mevcut maaş: 57.243
    Yüzde 12.23 zamlı: 64.243,82

    Vaiz 1/4
    Mevcut maaş: 49.582
    Yüzde 12.23 zamlı: 55.645,88

    Avukat 1/4
    Mevcut maaş: 57.028
    Yüzde 12.23 zamlı: 64.002,52

    Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

    Memur (AA)Memur (AA)

    MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ AYLIKLARI
    Müsteşar (1/1)
    Mevcut maaş: 63.947,22
    Yüzde 12.23 zamlı: 71.767,97

    Genel müdür (1/1)
    Mevcut maaş: 56.597,38
    Yüzde 12.23 zamlı: 63.519,24

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)
    Mevcut maaş: 26.372,20
    Yüzde 12.23 zamlı: 29.597,52

    Memur (Lisans - 1/4)
    Mevcut maaş: 21.479,71
    Yüzde 12.23 zamlı: 24.106,68

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    Öğretmen (1/4)
    Mevcut maaş: 26.372,20
    Yüzde 12.23 zamlı: 29.597,52

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)
    Mevcut maaş: 37.165,47
    Yüzde 12.23 zamlı: 41.710,81

    Başkomiser (AA)Başkomiser (AA)

    Başkomiser (1/4)
    Mevcut maaş: 27.046,63
    Yüzde 12.23 zamlı: 30.354,43

    Polis memuru (1/4)
    Mevcut maaş: 26.594,78
    Yüzde 12.23 zamlı: 29.847,32

    Hemşire (Lisans - 1/4)
    Mevcut maaş: 26.372,20
    Yüzde 12.23 zamlı: 29.597,52

    Mühendis (1/4)
    Mevcut maaş: 26.372,20
    Yüzde 12.23 zamlı: 29.597,52

    Teknisyen (Lise -1/4)
    Mevcut maaş: 18.933,32
    Yüzde 12.23 zamlı: 21.248,87

    Doktor (AA)Doktor (AA)

    Pratisyen hekim (1/4)
    Mevcut maaş: 46.131,31
    Yüzde 12.23 zamlı: 51.773,17

    Profesör (1/4)
    Mevcut maaş: 50.482,90
    Yüzde 12.23 zamlı: 56.656,96

    İmam-hatip
    Mevcut maaş: 26.372,20
    Yüzde 12.23 zamlı: 29.597,52

    Avukat (1/4)
    Mevcut maaş: 26.372,20
    Yüzde 12.23 zamlı: 29.597,52

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