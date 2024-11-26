Joe Biden yönetimi giderayak dünyayı karıştırmaya devam ediyor. Ocak ayında görevi yeni seçillen Donald Trump 'a devredecek olan ABD yönetimi Rusya üzerinden yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin daha önce Gazprombank'a yaptırım uyguladığı anımsatılarak, "Rus hükümeti ayrıca Gazprombank'ı, savaş ikramiyeleri dahil olmak üzere askerlerine ödeme yapmak ve Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine tazminat ödemek için de kullanıyor." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'ın Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor. " dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin kışa girerken arz güvenliği açısından gaza ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var. Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yetkiyi devretmesine yaklaşık 1,5 ay kala böyle bir kararı almasına ilişkin Bayraktar, "İşin kötü tarafı bu ambargoların konması 1 gecede, kalkması biraz uzun sürebilir." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, Türkiye için enerji arz güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Eğer böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir." diye konuştu.