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ABD ile Rusya arasında "Gazprombank" krizi! Türkiye'den muafiyet çağrısı: Yapmazlarsa hedef Türkiye'dir!

Joe Biden yönetimi giderayak yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. ABD, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararının Türkiye'yi etkileyeceğini belirterek Türkiye için muafiyet istedi. Bakan Alparslan Bayraktar, "Eğer böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 14:02 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 14:08
ABD ile Rusya arasında Gazprombank krizi! Türkiye’den muafiyet çağrısı: Yapmazlarsa hedef Türkiye’dir!

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Joe Biden yönetimi giderayak dünyayı karıştırmaya devam ediyor. Ocak ayında görevi yeni seçillen Donald Trump'a devredecek olan ABD yönetimi Rusya üzerinden yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

ABD, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin daha önce Gazprombank'a yaptırım uyguladığı anımsatılarak, "Rus hükümeti ayrıca Gazprombank'ı, savaş ikramiyeleri dahil olmak üzere askerlerine ödeme yapmak ve Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine tazminat ödemek için de kullanıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Gazprombank'a yaptırım uyguladı (Fotoğraf: AA)ABD Gazprombank'a yaptırım uyguladı (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE'DEN TEPKİ: TÜRKİYE'YE MUAFİYET VERİLMELİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün (25 Kasım) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Beyaz Saray'ın Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor. " dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin kışa girerken arz güvenliği açısından gaza ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var. Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yetkiyi devretmesine yaklaşık 1,5 ay kala böyle bir kararı almasına ilişkin Bayraktar, "İşin kötü tarafı bu ambargoların konması 1 gecede, kalkması biraz uzun sürebilir." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, Türkiye için enerji arz güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Eğer böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir." diye konuştu.

"BENİM ÜLKEME GAZ GETİRMEM LAZIM"
Biden yönetiminin yönetimden çekilmeden önce Trump'a kötü bir tablo bırakmak istediği yönündeki iddiaları değerlendiren Bayraktar, "Onların kendi arasında, beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ülkeme gaz getirmem lazım." dedi.

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
Bayraktar, Çayırhan Termik Santrali konusunda sendikayla görüştüklerine de işaret ederek, "Endişelendikleri noktalar var. Bunların içerisinde haklılık payı olan unsurlar olabilir. Dolayısıyla o yönüyle, onların endişe ettiği şeyleri izale ederek bir özelleştirme yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçilerin açlık grevine başlayacağı haberlerine yönelik endişelerine değinen Bayraktar, "Biliyorsunuz. Dışarıdan bir sürü şeyle bu iş köpürtülmeye başlandı. Buradaki işçilerin bir çoğu kamu işçisi değil. Şu anda da kamusal bir çatı altında değiller. Dolayısıyla kendileriyle ilgili endişeleri olan hususları da doğru bir kurguyla gidermemiz lazım." dedi.

Bayraktar, Türkiye'de 2002'den sonra bütün santralleri özel sektöre yaptırdıklarını, kamuya ait olan santrallerde ise 9-10 bin megavatlık özelleştirme programı yürüttüklerini kaydederek, "Bu sistem böyle çalışıyor. Dolayısıyla burasını ayrı tutmanın çok bir anlamı yok ama işçilerin buradaki haklarına bir halel gelmesin. İşçiler de siyasiler de aradı. Onlara söylediğim şey de bu. Orada hak ve endişeleri olan konuları ortadan kaldıralım. Burası bir an önce üretime geçsin." diye konuştu.

Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi durumunda enerji üretiminin düşeceği iddialarına da değerlendiren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kömür üretimi son dönemde düşmüş durumda. Elektrik üretimi de düşmüş durumda. Bu dönemde düşen bir şeyler var. Böyle doğal gaz ortamının olduğu bir yerde yerli kömürden elektrik üretimimizi arttırmamız lazım. Onun için Çayırhan mutlaka çalışmalı, hatta daha çok çalışmalı. Şu anda madende 1249 kişi çalışıyor. O sayının artması lazım."

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