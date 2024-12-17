ŞOK yılbaşı ürünleri yayımlandı! 18-31 Aralık indirimli ürünler kataloğu! Yeni yıl hazırlığı başladı

ŞOK Market, 18 Aralık - 25 Aralık 2024 tarihleri arasında sunacağı cazip aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge başta olmak üzere birçok ürün büyük indirimle geliyor.