ŞOK yılbaşı ürünleri yayımlandı! 18-31 Aralık indirimli ürünler kataloğu! Yeni yıl hazırlığı başladı

ŞOK Market, 18 Aralık - 25 Aralık 2024 tarihleri arasında sunacağı cazip aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge başta olmak üzere birçok ürün büyük indirimle geliyor.
ŞOK Market, 18 Aralık - 25 Aralık 2024 tarihleri arasında sunacağı cazip aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge başta olmak üzere birçok ürün büyük indirimle geliyor.
🛒 ŞOK 18-25 ARALIK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Forever Ledli Seramik Ev: 219 TL
Forever Ağaç Led Mum: 229 TL
Forever Cam Şişe Işık Zinciri: 129 TL
Forever Metal Top Işık Zinciri: 149 TL
Petrix Kedi / Köpek Figürlü Gece Ay Lambası: 249 TL
Forever Işık Zinciri: 169 TL
Orbus Peri Led Işık: 89,95 TL
Objeevi Gaz Lambası: 299 TL
Bake & Keep Dikdörtgen Tepsi: 249 TL
Paşabahçe Borcam Fırın Tepsisi: 249 TL
6'lı Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı: 99,95 TL
Yuvarlak Kek Fanus: 499 TL
3'lü Paşabahçe Iconic Bardak: 99,95 TL
Çocuk Termal Çorap: 79,95 TL
Kadın Termal Çorap: 99,95 TL
Peluş Çorap: 34,95 TL
Kadın Aksesuarlı Peluş Terlik: 199 TL
Ponponlu Ev Babeti: 89,95 TL
120'li Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay: 999 TL
3x140 gram Superfresh Ton Balığı: 139 TL
114 gram Godiva Masterpieces Çikolata: 120 TL
3x180 gram Pınar Labne: 89 TL
Torku Bisküvi Çeşitleri: 28 TL