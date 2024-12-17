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ŞOK yılbaşı ürünleri yayımlandı! 18-31 Aralık indirimli ürünler kataloğu! Yeni yıl hazırlığı başladı

ŞOK Market, 18-25 Aralık 2024 tarihleri arasında büyük fırsatlarla dolu aktüel kataloğunu tüketicilerle buluşturuyor. Bu hafta Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ev dekorasyonundan gıdaya, kışlık tekstilden mutfak ürünlerine kadar birçok indirimli ürün, raflarda yerini alıyor.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 20:25 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 20:25
ŞOK yılbaşı ürünleri yayımlandı! 18-31 Aralık indirimli ürünler kataloğu! Yeni yıl hazırlığı başladı

İÇİNDEKİLER

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    ŞOK Market, 18 Aralık - 25 Aralık 2024 tarihleri arasında sunacağı cazip aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge başta olmak üzere birçok ürün büyük indirimle geliyor.

    18-31 Aralık18-31 Aralık

    🛒 ŞOK 18-25 ARALIK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    🌟 EV DEKORASYONU VE AYDINLATMA ÜRÜNLERİ

    Forever Ledli Seramik Ev: 219 TL

    Forever Ağaç Led Mum: 229 TL

    Forever Cam Şişe Işık Zinciri: 129 TL

    Forever Metal Top Işık Zinciri: 149 TL

    Cumartesi indirimiCumartesi indirimi

    Petrix Kedi / Köpek Figürlü Gece Ay Lambası: 249 TL

    Forever Işık Zinciri: 169 TL

    Yılbaşı indirimiYılbaşı indirimi

    Orbus Peri Led Işık: 89,95 TL

    Objeevi Gaz Lambası: 299 TL

    🍳 PAŞABAHÇE ÜRÜNLERİ

    Bake & Keep Dikdörtgen Tepsi: 249 TL

    Paşabahçe Borcam Fırın Tepsisi: 249 TL

    6'lı Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı: 99,95 TL

    Yuvarlak Kek Fanus: 499 TL

    3'lü Paşabahçe Iconic Bardak: 99,95 TL

    🧦 KIŞA ÖZEL ÇORAP VE AKSESUARLAR

    Çocuk Termal Çorap: 79,95 TL

    Kadın Termal Çorap: 99,95 TL

    Peluş Çorap: 34,95 TL

    Kadın Aksesuarlı Peluş Terlik: 199 TL

    Ponponlu Ev Babeti: 89,95 TL

    🍫 SÜPER İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ

    120'li Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay: 999 TL

    3x140 gram Superfresh Ton Balığı: 139 TL

    114 gram Godiva Masterpieces Çikolata: 120 TL

    3x180 gram Pınar Labne: 89 TL

    Torku Bisküvi Çeşitleri: 28 TL

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