İşsizlik maaşı kaç TL oldu 2025? Ocak yeni asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu? BRÜT - NET ÖDEME TUTARLARI

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Yeni yıla sayılı günler kala, Ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı da yeniden düzenlenecek. İşsizlik maaşı alan veya almaya hak kazanmayı bekleyen vatandaşlar, yapılacak zam oranlarının maaşlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor.

Fotoğraflar: AA İŞSİZLİK MAAŞI OCAK AYINDA ARTACAK Asgari ücret, her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de Ocak ayının başında yeniden belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacak yeni rakamlar, işsizlik maaşını da doğrudan etkileyecek. 2024 yılında yapılan zam sonrası asgari ücret 17.002 TL'ye çıkarılmış ve işsizlik maaşı bu oranlara göre düzenlenmişti. 2025 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANACAK? İşsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançlarının ortalaması alınarak hesaplanıyor. Günlük brüt kazancın %40'ı üzerinden belirlenen işsizlik maaşı, aylık brüt asgari ücretin %80'ini geçemiyor.