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İşsizlik maaşı kaç TL oldu 2025? Ocak yeni asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu? BRÜT - NET ÖDEME TUTARLARI

Yeni yıla yaklaşırken, işsizlik maaşıyla ilgili detaylar merak konusu olmaya başladı. 2025 yılı Ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammı ile birlikte, işsizlik maaşında da değişiklikler yaşanacak. Peki, 2025 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel rakamlar ve detaylar…

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:10 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:10
İşsizlik maaşı kaç TL oldu 2025? Ocak yeni asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu? BRÜT - NET ÖDEME TUTARLARI

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    Yeni yıla sayılı günler kala, Ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı da yeniden düzenlenecek. İşsizlik maaşı alan veya almaya hak kazanmayı bekleyen vatandaşlar, yapılacak zam oranlarının maaşlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    İŞSİZLİK MAAŞI OCAK AYINDA ARTACAK

    Asgari ücret, her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de Ocak ayının başında yeniden belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacak yeni rakamlar, işsizlik maaşını da doğrudan etkileyecek. 2024 yılında yapılan zam sonrası asgari ücret 17.002 TL'ye çıkarılmış ve işsizlik maaşı bu oranlara göre düzenlenmişti.

    2025 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANACAK?

    İşsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançlarının ortalaması alınarak hesaplanıyor. Günlük brüt kazancın %40'ı üzerinden belirlenen işsizlik maaşı, aylık brüt asgari ücretin %80'ini geçemiyor.

    2024 YILINDA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI

    En düşük işsizlik maaşı: 7.940 TL

    En yüksek işsizlik maaşı: 15.880 TL

    2025 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NE OLACAK?

    Asgari ücrete yapılacak zam oranına bağlı olarak, işsizlik maaşı da güncellenecek. Yeni yıl itibarıyla hem en düşük hem de en yüksek işsizlik maaşı rakamlarının artması bekleniyor. 2025 yılı işsizlik maaşıyla ilgili net bilgiler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zam oranını açıklamasıyla netleşecek.

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