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Aralık ayı FED faiz kararı bu akşam saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde? Dolar, altın...

Küresel piyasaların ve yatırımcıların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası’nın (FED) Aralık ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. Yılın son faiz kararı öncesinde piyasalar nefeslerini tutmuş durumda. Kasım ayında alınan 25 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 5’ten yüzde 4,75’e çeken FED, Aralık ayında bir kez daha faiz oranında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 06:08 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 07:24
Aralık ayı FED faiz kararı bu akşam saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde? Dolar, altın...

İÇİNDEKİLER

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    Yılın son FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (FED), Aralık ayında gerçekleştireceği toplantıda, 2024 yılına dair son para politikası adımını atacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kasım Ayı FED Faiz Kararı: Beklenen İndirim Geldi

    ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım ayında politika faiz oranında beklenen indirimi gerçekleştirdi. Faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 5'ten yüzde 4,75'e çekti. Bu karar, ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından alınırken, piyasalarda 2024 yılı için bu indirimin yılın son faiz adımı olabileceği görüşü ağırlık kazandı.

    Piyasa uzmanları, Fed'in bu hamlesini ekonomik büyümeyi destekleme ve küresel finansal istikrarı sağlama amacıyla attığı bir adım olarak yorumladı. Özellikle enflasyonla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtilirken, faiz indiriminin tüketici harcamalarını canlandırabileceği ifade edildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aralık Ayı FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

    2024 yılının son FED toplantısı, 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Karar, Türkiye saatiyle akşam 21.00 ile 22.00 arasında kamuoyuna duyurulacak. Bu kritik toplantı, 2024 yılına yönelik para politikası beklentileri açısından büyük önem taşıyor.

    Ekonomistler, Fed'in Aralık ayında da faiz indirimine devam edeceğine kesin gözüyle bakıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, politika faizinin 25 baz puan daha düşürülerek yüzde 4,50 seviyesine çekileceği beklentisini güçlendirdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Beklentiler Ne Yönde?

    Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Aralık toplantısında faiz indirimi yapılmasını desteklediğini açıkladı. Waller'ın açıklamaları, Fed'in daha gevşek bir para politikası duruşu benimseyebileceği sinyalini verirken, piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

    Analistler, Fed'in 2024 yılında da toplamda iki faiz indirimi daha yapmasını bekliyor. Bu beklenti, ekonomik toparlanma ve düşük enflasyon hedeflerinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik umutları artırıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Piyasalar Ne Diyor?

    Piyasa oyuncuları, faiz indirimi beklentisinin ABD borsalarına olumlu yansıdığını, özellikle teknoloji ve sanayi sektörlerinde ciddi kazançlar elde edildiğini belirtti. Öte yandan, doların diğer para birimlerine karşı değer kaybettiği, altın ve kripto para piyasalarında ise yükselişlerin görüldüğü ifade edildi.

    Aralık ayı faiz kararı, küresel ekonomideki dengeler açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Fed'in alacağı kararlar, sadece ABD ekonomisini değil, Türkiye dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin piyasalarını da etkileyecek.

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