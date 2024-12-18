Aralık ayı FED faiz kararı bu akşam saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde? Dolar, altın...

Analistler, Fed'in 2024 yılında da toplamda iki faiz indirimi daha yapmasını bekliyor. Bu beklenti, ekonomik toparlanma ve düşük enflasyon hedeflerinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik umutları artırıyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Aralık toplantısında faiz indirimi yapılmasını desteklediğini açıkladı. Waller'ın açıklamaları, Fed'in daha gevşek bir para politikası duruşu benimseyebileceği sinyalini verirken, piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

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Piyasalar Ne Diyor?

Piyasa oyuncuları, faiz indirimi beklentisinin ABD borsalarına olumlu yansıdığını, özellikle teknoloji ve sanayi sektörlerinde ciddi kazançlar elde edildiğini belirtti. Öte yandan, doların diğer para birimlerine karşı değer kaybettiği, altın ve kripto para piyasalarında ise yükselişlerin görüldüğü ifade edildi.

Aralık ayı faiz kararı, küresel ekonomideki dengeler açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Fed'in alacağı kararlar, sadece ABD ekonomisini değil, Türkiye dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin piyasalarını da etkileyecek.