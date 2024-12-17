İslam Memiş altın alanları-satanları uyardı; Yarın bu rakamı göreceğiz

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı için altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahminlerde bulundu. Memiş, açıklamalarında yatırım tavsiyesi vermediğini de vurguladı.
Altın yatırımcılarının gözleri, 18 Aralık Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasalar, faiz oranının 25 baz puan düşürülmesini beklerken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve geleceğe yönelik projeksiyonlar, piyasalarda önemli değişikliklere yol açabilir.
Analistler, Fed'in temkinli bir duruş sergileyebileceğini ve bunun altın fiyatları üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğini ifade ediyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili kısa ve uzun vadeli tahminlerini paylaştı. Memiş, bu hafta altın fiyatlarında satış baskısının devam edebileceğini belirterek, gram altının 2.980 TL, ons altının ise 2.580 dolar seviyelerine gerileyebileceğini ifade etti.
2025 yılı için daha umut verici bir tablo çizen Memiş, gram altının 4.000-4.500 TL aralığına, ons altının ise 3.000-3.500 dolar seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağını söyledi.
24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 17 ARALIK 2024
Alış fiyatı: 2988 lira
Satış fiyatı:3022,06 lira
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ LİRA?
Yeni çeyrek alış fiyatı: 4,821 lira
Yeni çeyrek satış fiyatı: 4932 lira
Eski çeyrek alış fiyatı: 4,820 lira
Eski çeyrek satış fiyatı: 4.887 lira
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU? 17 ARALIK 2024
Yeni yarım alış fiyatı: 9,703 lira
Yeni yarım satış fiyatı: 9,865 lira
Eski yarım alış fiyatı: 9,702 lira
Eski yarım satış fiyatı: 9,805 lira
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yeni tam alış fiyatı: 19,315 lira
Yeni tam satış fiyatı: 19,653 lira
Eski tam alış fiyatı: 19,314 lira
Eski tam satış fiyatı: 19,487 lira
ATA LİRA ALIŞ SATIŞ FİYATI KAÇ TL?
Yeni Ata altın alış fiyatı: 20,035 lira
Yeni Ata altın satış fiyatı: 20,165 lira
Eski Ata altın alış fiyatı: 19,990 lira
Eski Ata altın satış fiyatı: 20,108 Lira
ATABEŞLİ ALTIN FİYATLARI 17 ARALIK 2024
Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 99,741 lira
Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 100,568 lira
Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 99,587 lira
Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 100,278 lira
GREMSE ALTIN BUGÜN KAÇ TL?
Yeni gremse altın alış fiyatı: 48,220 lira
Yeni gremse altın satış fiyatı: 48,911 lira
Eski gremse altın alış fiyatı: 48,219 lira
Eski gremse altın satış fiyatı: 48,735 lira
NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.
Kaynak: İslam Memiş YouTube Kanalı
Derleme: Takvim.com.tr