İslam Memiş altın alanları-satanları uyardı; Yarın bu rakamı göreceğiz

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı için altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahminlerde bulundu. Memiş, açıklamalarında yatırım tavsiyesi vermediğini de vurguladı.

Altın Piyasası ve Fed Faiz Kararı Beklentileri Altın yatırımcılarının gözleri, 18 Aralık Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasalar, faiz oranının 25 baz puan düşürülmesini beklerken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve geleceğe yönelik projeksiyonlar, piyasalarda önemli değişikliklere yol açabilir.

Analistler, Fed'in temkinli bir duruş sergileyebileceğini ve bunun altın fiyatları üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğini ifade ediyor.

İslam Memiş'in 2025 Yılına Yönelik Altın Tahminleri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili kısa ve uzun vadeli tahminlerini paylaştı. Memiş, bu hafta altın fiyatlarında satış baskısının devam edebileceğini belirterek, gram altının 2.980 TL, ons altının ise 2.580 dolar seviyelerine gerileyebileceğini ifade etti.