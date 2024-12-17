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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 ay yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Geri ödeme ve taksit detayı!

Son dönemde kredi kartı borcu olanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara 60 aya kadar yapılandırma imkanı tanındı. Bu düzenleme ödeme zorluğu çeken borçlular için büyük bir fırsat sunarken asgari ödeme oranındaki değişiklik de dikkatleri çekiyor. Peki, kredi kartı borcu asgari ödeme oranı ne kadar oldu ve 60 ay yapılandırma işlemi nasıl yapılacak? İşte merak edilen detaylar.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 14:40 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 14:40
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 ay yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Geri ödeme ve taksit detayı!

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    Türkiye'de kredi kartı borçlarına ilişkin yapılan son düzenlemeyle birlikte asgari ödeme oranlarında önemli bir değişiklik yaşandı. 2024 yılı itibarıyla kredi kartı borçları için uygulanan asgari ödeme oranı, 50 bin lira ve üzerindeki borçlar için artırıldı. Yeni düzenleme, borçlu vatandaşları doğrudan etkileyecek ve ödeme planlarını yeniden şekillendirecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Asgari Ödeme Oranı Nedir?

    Yeni düzenlemeyle birlikte, kredi kartı borçları için belirlenen asgari ödeme oranı dönemin borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi. Ancak, 50 bin liranın üzerinde borcu olan kart sahipleri için bu oran yüzde 40'a çıkarıldı. Bu değişiklik, borç miktarının arttıkça ödeme yükümlülüğünü de önemli ölçüde artırmış olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    150 Bin Lira ve Üstü Borçlara Ne Olacak?

    Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan kart sahipleri için ek bir düzenleme yapıldı. Bu borç grubundaki kişiler için, borç tutarına bakılmaksızın kurumsal kredi kartlarında da aynı oranlar geçerli olacak. Yani, 150 bin lira ve üzeri borcu olanların ödeyeceği asgari ödeme oranı yine yüzde 40 olacak.

    Bu düzenleme, yüksek borcu olan kredi kartı sahiplerinin ödeme planlarını zorlaştırabilecek. Kredi kartı borçlarını yönetmekte zorlanan kişilerin dikkatli olmaları gerekiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yapılandırma ve Taksitlendirme İmkanları

    Bireysel kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için yeni bir fırsat da sunuluyor. TCMB, kredi kartı borçlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını, kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu sayede, borçlular daha uygun faiz oranlarıyla yapılandırma yapabilecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Kredi kartı borcu olan kişiler, borçlarını yapılandırmak için en geç 1 yıl içinde başvuru yapmaları gerektiği belirtiliyor. Yapılandırma başvurusu, her ay düşen taksit tutarını, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklemeyi içeriyor. Ayrıca, yapılandırılmış borcun en az yarısı ödenene kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

    Bu yeni düzenleme, kredi kartı borcu olanlara ödeme kolaylığı sağlamakla birlikte, borçlarını daha hızlı ödemek isteyenler için de bir fırsat sunuyor. Ancak, dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yapılandırma işlemi sırasında borcun tamamını ödeme şartının uygulanması.

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