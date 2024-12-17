Kredi kartı borcu olanlar dikkat! 60 ay yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Geri ödeme ve taksit detayı!

Bireysel kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için yeni bir fırsat da sunuluyor. TCMB, kredi kartı borçlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını, kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu sayede, borçlular daha uygun faiz oranlarıyla yapılandırma yapabilecekler.

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Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi kartı borcu olan kişiler, borçlarını yapılandırmak için en geç 1 yıl içinde başvuru yapmaları gerektiği belirtiliyor. Yapılandırma başvurusu, her ay düşen taksit tutarını, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklemeyi içeriyor. Ayrıca, yapılandırılmış borcun en az yarısı ödenene kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Bu yeni düzenleme, kredi kartı borcu olanlara ödeme kolaylığı sağlamakla birlikte, borçlarını daha hızlı ödemek isteyenler için de bir fırsat sunuyor. Ancak, dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yapılandırma işlemi sırasında borcun tamamını ödeme şartının uygulanması.