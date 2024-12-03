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3 Aralık ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi: ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK Market, haftalık aktüel ürünler kataloğuyla ev ekonomisine destek olmaya devam ediyor. 27 Kasım itibarıyla indirimli olarak satışa sunulan dolap, ayakkabılık, terlik, çay makinesi ve kahve makinesi gibi ürünler, bütçe dostu fiyatlarla alışveriş listelerinde yer almayı bekliyor.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 08:43 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 08:43
3 Aralık ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi: ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

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ŞOK Market, 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta mutfak eşyalarından teknolojik cihazlara, gıda ürünlerinden giyim ürünlerine kadar pek çok kategoride cazip indirimler sizleri bekliyor. Özellikle kahve makinesi 1.299 TL ve çay makinesi 1.399 TL'lik fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: ŞOK internet sayfasıFotoğraflar: ŞOK internet sayfası

🧈 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

🧀 Mis Tam Yağlı Tost Peyniri (1500 g) - 269 ₺

🥛 Mis Tam Yağlı Yoğurt (2000 g) - 98 ₺ (%15 İndirim)

🥄 Mis Yoğurt Homojenize (1000 g) - 92 ₺

🧈 Mis Taze Tereyağı (500 g) - 133 ₺ (10 ₺ İndirim)

🧀 Mis Bakırçaylı Tulum Peyniri (300 g) - 31 ₺ (10 ₺ İndirim)

🧀 Karper Piknik Üçgen Peynir (24 Porsiyon) - 65 ₺ (29 ₺ İndirim)

🫒 ŞOK MARKASI ÜRÜNLERİ

🫒 Lio Salamura Yeşil Zeytin (201-260) - 89 ₺ (25 ₺ İndirim)

🍲 Vatan Nohut/Barbunya/Kuru Fasulye (800 g) - 25 ₺ (16 ₺ İndirim)

🍫 ATIŞTIRMALIKLAR VE KAHVALTILIKLAR

🍫 Ülker Hobby Krem Çikolata (400 g) - 149 ₺ (25 ₺ İndirim)

🥣 Lifalif Müsli Karışık Meyve (375 g) - 54 ₺ (19 ₺ İndirim)

🥣 Coco Pops (375 g) - 54 ₺ (21 ₺ İndirim)

🍪 Ülker Deluxe Kakaolu Gofret (42 g) - 15 ₺ (10 ₺ İndirim)

🍪 Luppo Mini Kakaolu/Sade (65 g) - 15 ₺ (10 ₺ İndirim)

🥖 Tadı/Bounty Milkyway Crispy Rolls (25 g) - 9 ₺ (12 ₺ İndirim)

🍬 ŞEKERLEMELER

🍭 Bebeto Dondurularak Kurutulmuş Yumuşak Şeker (Çeşitler) - 28 ₺

🍫 Eti Brownie Gold Kek (40 g) - 39 ₺ (24 ₺ İndirim)

🥤 İÇECEKLER

🍹 Cappy Şeftali/Karışık Meyve Nektarı (1 L) - 34 ₺ (23 ₺ İndirim)

Çaykur Tiryaki Çayı (1000 g) - 209 ₺ (36 ₺ İndirim)

🧽 TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

🧼 Pril Bulaşık Deterjanı Aloe Vera ve Limon (4 L) - 70 ₺ (55 ₺ İndirim)

☕ KAHVE VE SICAK İÇECEKLER

Nescafe 2'si 1 Arada (10'lu) - 45 ₺

Nescafe 3'ü 1 Arada (10'lu) - 45 ₺

Kahve Dünyası Sıcak Çikolata/Salep (Çeşitler) - 85 ₺

🏡 EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi - 1.299 ₺

🫖 Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi - 1.399 ₺

🥄 Lusso El Blender Seti (1700 W) - 1.499 ₺

🍳 Hosse Saç Kavurma Tavası (Döküm, 28 cm) - 599 ₺

🍯 Metal Kapaklı Cam Kavanoz (Çeşitli Boyutlar) - 119 ₺ - 149 ₺

🍪 El İmalatı Cam Kurabiyelik (26 cm) - 199 ₺

🍇 El İmalatı Cam Meyvelik (24 cm) - 199 ₺

6'lı Kristal Kahvaltılık - 129 ₺

🍴 4'lü Meyve ve Sebze Bıçak Seti - 69 ₺

👗 GİYİM VE AKSESUARLAR

🖤 Chantale Kadın Tayt (1 Alana 1 Bedava) - 79,95 ₺

🌌 Kadın Düğmeli Pijama Takımı (Soft Kumaş) - 399 ₺

🧦 3'lü Erkek Soket Çorap - 34,95 ₺

🧦 Kadın/Erkek Patik Çorap (Çeşitli Renkler) - 34,95 ₺

🧦 3'lü Erkek Casual Çorap - 44,95 ₺

🩴 Kadın Ev Botu/Ev Ayakkabısı (Gri/Pembe, 37-40 Numara) - 129 ₺

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