3 Aralık ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi: ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK Market, 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta mutfak eşyalarından teknolojik cihazlara, gıda ürünlerinden giyim ürünlerine kadar pek çok kategoride cazip indirimler sizleri bekliyor. Özellikle kahve makinesi 1.299 TL ve çay makinesi 1.399 TL'lik fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Fotoğraflar: ŞOK internet sayfası
🧈 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
🧀 Mis Tam Yağlı Tost Peyniri (1500 g) - 269 ₺
🥛 Mis Tam Yağlı Yoğurt (2000 g) - 98 ₺ (%15 İndirim)
🥄 Mis Yoğurt Homojenize (1000 g) - 92 ₺
🧈 Mis Taze Tereyağı (500 g) - 133 ₺ (10 ₺ İndirim)
🧀 Mis Bakırçaylı Tulum Peyniri (300 g) - 31 ₺ (10 ₺ İndirim)
🧀 Karper Piknik Üçgen Peynir (24 Porsiyon) - 65 ₺ (29 ₺ İndirim)
🫒 ŞOK MARKASI ÜRÜNLERİ
🫒 Lio Salamura Yeşil Zeytin (201-260) - 89 ₺ (25 ₺ İndirim)
🍲 Vatan Nohut/Barbunya/Kuru Fasulye (800 g) - 25 ₺ (16 ₺ İndirim)
🍫 ATIŞTIRMALIKLAR VE KAHVALTILIKLAR
🍫 Ülker Hobby Krem Çikolata (400 g) - 149 ₺ (25 ₺ İndirim)
🥣 Lifalif Müsli Karışık Meyve (375 g) - 54 ₺ (19 ₺ İndirim)
🥣 Coco Pops (375 g) - 54 ₺ (21 ₺ İndirim)
🍪 Ülker Deluxe Kakaolu Gofret (42 g) - 15 ₺ (10 ₺ İndirim)
🍪 Luppo Mini Kakaolu/Sade (65 g) - 15 ₺ (10 ₺ İndirim)
🥖 Tadı/Bounty Milkyway Crispy Rolls (25 g) - 9 ₺ (12 ₺ İndirim)