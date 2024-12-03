3 Aralık ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi: ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK Market, 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta mutfak eşyalarından teknolojik cihazlara, gıda ürünlerinden giyim ürünlerine kadar pek çok kategoride cazip indirimler sizleri bekliyor. Özellikle kahve makinesi 1.299 TL ve çay makinesi 1.399 TL'lik fiyatlarıyla dikkat çekiyor.