2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi netleşti. Bu yıl, Forbes Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralamasında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Geçen yılın birincisi, büyük kayıplar yaşayarak listenin sonunda yer aldı.
10. İbrahim Erdemoğlu – 2.2 Milyar Dolar
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu geçen yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını kazanmıştı. Ancak bu yıl Borsa İstanbul'da şirket hisselerinin değer kaybetmesi nedeniyle servetinde ciddi bir erime yaşandı. Erdemoğlu 2024 yılı için belirlenen en zenginler listesinin son sırasında yer aldı. Serveti 3 milyar dolardan fazla azalarak 2.2 milyar dolara düştü.
9. Ferit Fait Şahenk – 2.2 Milyar Dolar
Doğuş Grubu'nun başkanı olan Ferit Fait Şahenk, 2024 yılı itibariyle 2.2 milyar dolarlık servetiyle 9. sırada yer aldı. Şahenk, Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olmaya devam ediyor.
8. Mehmet Sinan Tara – 2.4 Milyar Dolar
Ünlü iş insanı Mehmet Sinan Tara, Türkiye'nin en zenginleri sıralamasında 2.4 milyar dolarlık servetiyle 8. sırada yer alıyor.
6. Erman İlıcak – 2.6 Milyar Dolar
İş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Erman İlıcak 2024 yılı itibariyle 2.6 milyar dolarlık servetiyle 6. sırada yer aldı. İlıcak inşaat sektöründe önemli yatırımlara imza atıyor.
5. Mustafa Rahmi Koç – 2.8 Milyar Dolar
Koç Holding'in büyük pay sahibi olan Mustafa Rahmi Koç Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralamasında 2.8 milyar dolarlık servetiyle 5. sırada bulunuyor. Koç ailesi, uzun yıllardır Türkiye'nin en zengin aileleri arasında yer alıyor.
4. Semahat Sevim Arsel – 3.1 Milyar Dolar
Semahat Sevim Arsel, Koç ailesinin önemli bir ismi ve servetiyle Türkiye'nin en zenginleri arasında 4. sırada yer alıyor. 3.1 milyar dolarlık servetiyle Arsel iş dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.
3. Şaban Cemil Kazancı – 3.1 Milyar Dolar
Kazancı Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Şaban Cemil Kazancı 3.1 milyar dolarlık servetiyle 4. sırada yer alıyor. Kazancı enerji sektöründe büyük yatırımlar yaparak servetini artırdı.
İpek Kıraç – 3.2 Milyar Dolar
İpek Kıraç, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında 3.2 milyar dolarlık servetiyle 2. sırada yer alıyor. Kıraç ailesi özellikle otomotiv ve enerji sektörlerinde önemli yatırımlar yapmaktadır.
İPEK KIRAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
İpek Kıraç 29 Kasım 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Türk iş insanı ve yönetici olan İpek Kıraç, Vehbi Koç'un torunudur. Kıraç, 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir. İpek Kıraç, 2002 yılında Koç Özel Lisesi'nden, 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında başladığı Brown Üniversitesi Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimine devam ederken, UMass Tıp Fakültesi'nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yürüten Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler Araştırmaları'nda görev aldı. Ayrıca Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nde gerçekleştirdiği stajıyla klinik deneyimi kazandı.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de yürütmekte olan İpek Kıraç, 2021 yılında annesi Suna Kıraç'ın ismini taşıyan "Suna'nın Kızları" adında bir eğitim inisiyatifini başlattı. Suna'nın Kızları, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla, kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda güçlendirecek destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. Kıraç ayrıca dijital teknolojileri kullanarak ve gönüllü katılımı seferber ederek sokak hayvanlarının refahı üzerine çalışan SemtPati Vakfı'nı kurdu.
İpek Kıraç; Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Setur Servis Turistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.
Ayrıca Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan Kıraç, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerine devam ediyor.
1. Murat Ülker – 5.1 Milyar Dolar
Yıldız Holding'in başkanı Murat Ülker 5.1 milyar dolarlık servetiyle 2024 yılı itibariyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını kazandı. Ülker Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biri olan Ülker'in büyümesini sağlayarak önemli bir servet birikimi sağladı.