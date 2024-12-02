Aralık ayı kredi faiz oranlarında güncel tablo! QNB, Enpara, Akbank ve Garanti’den 100 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı

Yükselen faiz oranlarıyla birlikte ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi önde gelen bankalar, %3,66 ile %5,49 arasında değişen faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunuyor.
Yükselen faiz oranlarıyla birlikte ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi önde gelen bankalar, %3,66 ile %5,49 arasında değişen faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunuyor.
💰 FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ FIRSATLARI
Faiz Oranı: %0
Tutar: 20.000 TL
Vade: 6 ay
Toplam Ödeme: 20.000 TL
Faiz Oranı: %0
Tutar: 35.000 TL
Vade: 6 ay
Toplam Ödeme: 35.000 TL
Faiz Oranı: %0
Tutar: 50.000 TL
Vade: 3-6 ay
Detay: 25.000 TL'ye kadar kredi ve 25.000 TL'ye kadar taksitli avans
Faiz Oranı: %0
Tutar: 45.000 TL
Vade: 3-6 ay
Faiz Oranı: %0
Tutar: 55.000 TL
Vade: 3 ay
📈 100 BİN TL'YE FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİLERİ
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 7.150,11 TL
Toplam Ödeme: 172.102,64 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 7.195,71 TL
Toplam Ödeme: 173.197,04 TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 7.213,99 TL
Toplam Ödeme: 173.710,76 TL
Faiz Oranı: %4,54
Aylık Taksit: 7.895,89 TL
Toplam Ödeme: 190.001,36 TL
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 8.585,40 TL
Toplam Ödeme: 206.624,60 TL
Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 8.824,01 TL
Toplam Ödeme: 212.351,24 TL