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Aralık ayı kredi faiz oranlarında güncel tablo! QNB, Enpara, Akbank ve Garanti'den 100 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı

Yeni müşterilere özel sunulan faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatları ile artık nakit ihtiyaçlarınızı daha avantajlı şekilde karşılayabilirsiniz. QNB, Enpara ve Akbank gibi bankalar, %0 faiz oranıyla sundukları kredilerle dikkat çekiyor. 6 aya kadar vadeli bu fırsatlar sayesinde hem düşük ödeme yükü hem de esnek seçenekler sunuluyor. Bunun yanında 100 bin TL kredi taksit tablosu ve faiz oranları da vatandaşların en merak ettiği konular arasında yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 19:05 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 19:05
Aralık ayı kredi faiz oranlarında güncel tablo! QNB, Enpara, Akbank ve Garanti’den 100 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı

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Yükselen faiz oranlarıyla birlikte ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi önde gelen bankalar, %3,66 ile %5,49 arasında değişen faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunuyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

💰 FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ FIRSATLARI

QNB Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0

Tutar: 20.000 TL

Vade: 6 ay

Toplam Ödeme: 20.000 TL

Enpara Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0

Tutar: 35.000 TL

Vade: 6 ay

Toplam Ödeme: 35.000 TL

Akbank Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0

Tutar: 50.000 TL

Vade: 3-6 ay

Detay: 25.000 TL'ye kadar kredi ve 25.000 TL'ye kadar taksitli avans

Garanti BBVA Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0

Tutar: 45.000 TL

Vade: 3-6 ay

İş Bankası Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0

Tutar: 55.000 TL

Vade: 3 ay

📈 100 BİN TL'YE FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

🏦 ING İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 7.150,11 TL

Toplam Ödeme: 172.102,64 TL

🏦 Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 7.195,71 TL

Toplam Ödeme: 173.197,04 TL

🏦 Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 7.213,99 TL

Toplam Ödeme: 173.710,76 TL

🏦 Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı: %4,54

Aylık Taksit: 7.895,89 TL

Toplam Ödeme: 190.001,36 TL

🏦 Halkbank Hızlı Kredi

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 8.585,40 TL

Toplam Ödeme: 206.624,60 TL

🏦 HSBC İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %5,49

Aylık Taksit: 8.824,01 TL

Toplam Ödeme: 212.351,24 TL

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