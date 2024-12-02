PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ 2024! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2025 asgari ücret tahminleri

2025 yılı için asgari ücret zammını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Peki asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 07:59 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 07:59
ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ 2024! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2025 asgari ücret tahminleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2025 yılı asgari ücret zammı için heyecan giderek artıyor. Türkiye'de milyonlarca işçinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen asgari ücret artışı sadece çalışanları değil aynı zamanda kıdem tazminatı, yaşlı aylığı gibi bir dizi sosyal güvenlik kalemini de etkileyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Asgari Ücret Zammı İçin Kritik Tarih: 10 Aralık
Türkiye'deki 7 milyon işçi ve dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret zammı için komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü yapılacak. Bu toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyon, asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağına karar verecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Asgari Ücretin Mevcut Durumu
2024 yılı itibarıyla asgari ücret, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlenmişken, kesintilerle birlikte net 17 bin 2 lira 12 kuruşa düşmektedir. İşverenin bir işçiye toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak hesaplanıyor. Bu maliyetin 20 bin 2 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşu sosyal güvenlik primi ve 400 lira 5 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonu olarak belirleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Açıklanacak?
Komisyon, 10 Aralık'ta başlayacak olan süreçte 3 toplantı yapacak. Üçüncü toplantının ardından asgari ücretin yeni tutarı 31 Aralık'a kadar kamuoyuyla paylaşılacak. Bu tarihten sonra 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin resmi olarak belirlenmesi bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Asgari Ücret Zammı Kimleri Etkileyecek?
Asgari ücretin belirlenmesi süreci, sadece asgari ücretle çalışanları değil, tüm toplum kesimlerini de etkiliyor. Çünkü asgari ücret artışı, özellikle iş gücü piyasası ve ekonomik denge üzerinde önemli bir rol oynuyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, işverenler ve çalışanlar arasındaki denge de yeniden şekillenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 asgari ücret zammı, işçilerin alım gücü ve yaşam standartları açısından büyük bir öneme sahip olacak. Hem işçi hem de işveren tarafı, bu zammın iş gücü piyasasında nasıl bir etki yaratacağı konusunda dikkatle bekliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Halep’te zafer pozu İdlib’de hakimiyet! Hama’da hareketlilik Şam’da panik | Tel Rıfat tümüyle SMO kontrolünde
SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı
Gıda etiketlerinde kurallar güncellendi!
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de konuştu: Halep’teki terör yuvaları da temizlenecek
YENİ ANKET GELDİ | Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 12.18 zam! Kim ne kadar alacak?
Esenyurt’ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
ÖZEL | Arda Turan’dan Takvim.com.tr’nin sorusuna cevap! Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi
Popçu Hadise yükselen burcunu sır gibi saklıyor! Gerekçesi şoka uğrattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Blinken’a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz
Cimbom’a Rams Park’ta şok! Galatasaray Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!
Suriye’deki sinsi oyun ve HTŞ’nin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani?
Tel Rıfat PKK/YPG’den temizleniyor! Suriye Milli Ordusu teröristler tarafından kullanılan bir tüneli ele geçirdi | A Haber Drone ile görüntüledi
Beşiktaş’ta dev soruşturma! İşte Hasan Arat’ın mektubu
SON DAKİKA