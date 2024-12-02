ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ 2024! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2025 asgari ücret tahminleri

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2025 yılı asgari ücret zammı için heyecan giderek artıyor. Türkiye'de milyonlarca işçinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen asgari ücret artışı sadece çalışanları değil aynı zamanda kıdem tazminatı, yaşlı aylığı gibi bir dizi sosyal güvenlik kalemini de etkileyecek.

(Takvim Foto Arşiv) Asgari Ücret Zammı İçin Kritik Tarih: 10 Aralık

Türkiye'deki 7 milyon işçi ve dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret zammı için komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü yapılacak. Bu toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyon, asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağına karar verecek.