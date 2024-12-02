ENGELLİYE EMEKLİLİK KALKACAK MI? Engelli emeklilik sistemi değişiyor mu? 2008 öncesi SSK'lı (4A) olanlar dikkat!

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta engelli vatandaşlar için önemli bir emeklilik düzenlemesi içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi, engelli bireylerin emeklilik süreçlerini daha adil ve hızlı hale getirmeyi amaçlıyor. Peki bu düzenleme ile engelli emekliliğinde neler değişecek?

Yeni Düzenleme ile Emeklilik Süreçleri Hızlanacak Usta, teklifle birlikte engelli vatandaşların emeklilik işlemlerinin daha adil bir temele oturtulmasının hedeflendiğini belirtti. Bugüne kadar engelli bireylerin emeklilik başvuruları vergi indirim belgelerine dayalı olarak yapılırken yeni düzenlemeyle bu süreçlerin tamamen çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirleneceği ifade edildi.

Bu değişiklik engelli vatandaşların çalışma hayatlarında karşılaştıkları zorlukları daha objektif bir şekilde dikkate alarak emeklilik süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayacak.

Ekim 2008 Öncesi Sigortalılar İçin Yeni Koşullar



2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşların emeklilik hakları yasa ile yeniden düzenlenecek. Teklifte 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta girişi yapan ve engelli emekliliği hakkı kazanan vatandaşların emeklilik koşullarının yeniden şekillendirileceği vurgulandı.