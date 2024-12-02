ENGELLİYE EMEKLİLİK KALKACAK MI? Engelli emeklilik sistemi değişiyor mu? 2008 öncesi SSK'lı (4A) olanlar dikkat!

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta engelli vatandaşlar için önemli bir emeklilik düzenlemesi içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi, engelli bireylerin emeklilik süreçlerini daha adil ve hızlı hale getirmeyi amaçlıyor. Peki bu düzenleme ile engelli emekliliğinde neler değişecek?
Yeni Düzenleme ile Emeklilik Süreçleri Hızlanacak
Usta, teklifle birlikte engelli vatandaşların emeklilik işlemlerinin daha adil bir temele oturtulmasının hedeflendiğini belirtti. Bugüne kadar engelli bireylerin emeklilik başvuruları vergi indirim belgelerine dayalı olarak yapılırken yeni düzenlemeyle bu süreçlerin tamamen çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirleneceği ifade edildi.
Bu değişiklik engelli vatandaşların çalışma hayatlarında karşılaştıkları zorlukları daha objektif bir şekilde dikkate alarak emeklilik süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayacak.
Ekim 2008 Öncesi Sigortalılar İçin Yeni Koşullar
2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşların emeklilik hakları yasa ile yeniden düzenlenecek. Teklifte 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta girişi yapan ve engelli emekliliği hakkı kazanan vatandaşların emeklilik koşullarının yeniden şekillendirileceği vurgulandı.
Daha Adil ve Şeffaf Bir Sistem
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, düzenlemenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hizmet birimleri ile ilgili kuruluşların hizmet sunumu kalitesini artırmayı amaçladığını belirtti.
Ayrıca engelli emekliliğinde yapılacak değişikliklerin daha şeffaf ve adil bir sistem oluşturulmasına olanak sağlayacağını dile getirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Bugüne kadar, bu işlemler vergi indirim belgelerine dayanarak yapılıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek ve süreçler kısaltılacak." ifadelerine yer verdi.
Bu reform engelli vatandaşların çalışma hayatındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırarak onların daha güvenli bir emeklilik süreci geçirmelerini sağlayacak.