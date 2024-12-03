TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

AHaber CANLI YAYIN

KASIM AYI ENFLASYONU YÜZDE 2,24

Buna göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

İşte TÜİK'ten yapılan açıklama:

TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,49 ile eğitim oldu.