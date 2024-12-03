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TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:01 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:18
TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

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KASIM AYI ENFLASYONU YÜZDE 2,24
Buna göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

İşte TÜİK'ten yapılan açıklama:

TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)


Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,49 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2024 (TÜİK internet sitesi)

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %45,68, aylık %1,54 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,56 olarak gerçekleşti.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı (AA)TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı (AA)

EKİM AYINDAKİ RAKAMLAR NELERDİ?
TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi eylülde yüzde 2,97, ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı (AA)TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı (AA)

ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN NE YÖNDEYDİ?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

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