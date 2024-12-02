50.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor: Vakıfbank aylık 3.620 TL’den başlayan taksitle alın

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Vakıfbank vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere avantajlı kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Yeni yıla kısa bir süre kala kişisel harcamaları için nakite ihtiyaç duyan vatandaşlar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Vakıfbank aylık 3620 TL'den başlayan taksitlerle müşterilerine 50 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. İşte faiz oranı ve ödeme takvimi...

(Takvim Foto Arşiv) Vakıfbank 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ne kadar? 50 bin TL kredi çeken vatandaşlar 36 ay veda ile aylık 3620,26 TL geri ödeyecekler.