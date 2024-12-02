SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

50.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor: Vakıfbank aylık 3.620 TL'den başlayan taksitle alın

2024 yılının son ayı yaklaşmışken bankaların kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları güncelleniyor. Vatandaşlar hangi bankaların uygun koşullarda ihtiyaç kredisi verdiğini sıklıkla araştırıyor. Vakıfbank, müşterilerinin bireysel harcamaları için uygun ödeme koşullarına sahip ihtiyaç kredisini duyurdu. İşte 50 bin TL'nin geri ödemesi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 10:03 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 10:03
50.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor: Vakıfbank aylık 3.620 TL’den başlayan taksitle alın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Vakıfbank vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere avantajlı kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Yeni yıla kısa bir süre kala kişisel harcamaları için nakite ihtiyaç duyan vatandaşlar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Vakıfbank aylık 3620 TL'den başlayan taksitlerle müşterilerine 50 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. İşte faiz oranı ve ödeme takvimi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Vakıfbank 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ne kadar?

50 bin TL kredi çeken vatandaşlar 36 ay veda ile aylık 3620,26 TL geri ödeyecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

50 bin TL'nin faiz ve geri ödemesi ne kadar

Vakıfbank'tan bu tutarda ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar %4,99 faiz oranı ile 36 ay vade süresince 130.329,03 TL toplam ödeme gerçekleştirecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AYLIK TAKSİT TABLOSU

Vakıfbank 50 bin TL itiyaç kredisi aylık taksit tablosu yukarıdaki gibidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Halep, İdlib, Şam... Ne oluyor ne bitiyor? Tel Rıfat’taki PKK/YPG hançeri söküldü... SMO Mehter Marşı ile girdi
SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?
Gözler Yenidoğan çetesi davasında! 3 sanık savunmasında ne diyecek? Ölen bebeklerle böyle dalga geçmişler!
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 2’si tamam 2’si yolda
Gıda etiketlerinde kurallar güncellendi!
Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de konuştu: Halep’teki terör yuvaları da temizlenecek
YENİ ANKET GELDİ | Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 12.18 zam! Kim ne kadar alacak?
Esenyurt’ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
ÖZEL | Arda Turan’dan Takvim.com.tr’nin sorusuna cevap! Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi
Popçu Hadise yükselen burcunu sır gibi saklıyor! Gerekçesi şoka uğrattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Blinken’a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!
Suriye’deki sinsi oyun ve HTŞ’nin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani?
SON DAKİKA