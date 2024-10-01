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Konut kredisi hesaplama ekranı! 2.79 uygun faizli kredi taksit tablosu! Banka banka faiz oranları

Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! Ziraat Bankası, en uygun konut kredisi faiz oranıyla %2,79 seviyesine geriledi ve konut piyasasında adeta hareketliliğe neden oldu. Özellikle düşük faiz oranlarıyla birlikte, konut arayışına girenler için cazip fırsatlar sunuluyor. Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, Konut Kredisi Ürün Paketi ile farklı bütçelere uygun seçeneklerle dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 17:55
Konut kredisi hesaplama ekranı! 2.79 uygun faizli kredi taksit tablosu! Banka banka faiz oranları

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Ev sahibi olma planı yapan vatandaşlar için sevindirici haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Kamu bankaları arasında en uygun konut kredisi faiz oranını sunan Ziraat Bankası, %2,79 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Konut piyasasında yaşanan bu faiz indirimi, hem sıfır hem de ikinci el konutlara olan talebi artırırken, emlak sektöründe fiyatların yeniden yükselmesine yol açtı. İşte konut kredisi hesaplama ekranı...

💰 120 Ay Vadeli Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı ve Aylık Taksit Tutarı

Ziraat Bankası'nın sunduğu 500.000 TL, 1.000.000 TL ve 3.000.000 TL kredi seçenekleri için aylık taksit ödemeleri ve maliyet oranları şöyle:

💸 500.000 TL Kredi:

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 14.483 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %40,1768

💸 1.000.000 TL Kredi:

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %39,7787

💸 3.000.000 TL Kredi:

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 86.898 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %39,5168

📌 Not: Bu hesaplamalar, belirtilen faiz oranları ve yıllık maliyet oranları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bankanın sunduğu Konut Kredisi Ürün Paketi dahilinde, belirli koşulların sağlanması halinde bu oranlardan faydalanmak mümkün.

📈 Konut Piyasasında Faiz İndirimi Etkisi! 🏠

Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranlarında yaptığı indirimin ardından konut piyasasında adeta telefonlar susmuyor! Gerek sıfır gerekse ikinci el konut projelerinde talep patlaması yaşanıyor. Ancak bu durum, beraberinde fiyat artışlarını da getiriyor. Bakanlık, fahiş fiyat artışlarına karşı önlem alarak emlak firmalarına ceza kesmeye başladı. Uzmanlar, bu süreçte alıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

📢 Konut kredisi faiz oranlarının düşmesi ile artan talepler fiyatların hızla yükselmesine neden olurken, alıcıların bütçelerini iyi planlamaları gerektiği belirtiliyor.

🔍 Diğer Bankalardan Yeni Kampanyalar Bekleniyor!

Ziraat Bankası'nın faiz oranlarındaki bu hamlesi, diğer bankaları da harekete geçirebilir. 📊 Piyasalarda, farklı bankaların da konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesi ve yeni kampanyaların duyurulması bekleniyor. 💡 Ev sahibi olmayı düşünenler için uzmanlar, faiz oranlarındaki hareketliliği yakından izlemelerini öneriyor. 🔄

📌 Konut kredisi fırsatlarını karşılaştırın ve en uygun seçenekleri tercih edin! 🏠 Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte, hayalinizdeki evi daha uygun şartlarla satın alabilirsiniz. Ancak karar vermeden önce tüm bankaların güncel oranlarını takip etmeyi unutmayın.

BANKA KREDİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI

🏦 İş Bankası
Faiz Oranı: %3,15
💸 Aylık Taksit: 32.281 TL
📊 Toplam Ödeme: 3.894.277 TL

🏦 Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,20
💸 Aylık Taksit: 32.748 TL
📊 Toplam Ödeme: 3.949.495 TL

🏦 Akbank
Faiz Oranı: %3,05
💸 Aylık Taksit: 31.352 TL
📊 Toplam Ödeme: 3.781.875 TL

🏦 Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,55
💸 Aylık Taksit: 36.048 TL
📊 Toplam Ödeme: 4.339.964 TL

🏦 Halkbank
Faiz Oranı: %4,19
💸 Aylık Taksit: 42.206 TL
📊 Toplam Ödeme: 5.082.325 TL

🏦 Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,29
💸 Aylık Taksit: 43.180 TL
📊 Toplam Ödeme: 5.193.896 TL

🏦 QNB Finansbank
Faiz Oranı: %4,43
💸 Aylık Taksit: 44.545 TL
📊 Toplam Ödeme: 5.360.176 TL

🏦 Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %5,40
💸 Aylık Taksit: 54.098 TL
📊 Toplam Ödeme: 6.502.353 TL

🏦 HSBC
Faiz Oranı: %5,49
💸 Aylık Taksit: 54.990 TL
📊 Toplam Ödeme: 6.611.776 TL

🏦 Şekerbank
Faiz Oranı: %5,89
💸 Aylık Taksit: 58.961 TL
📊 Toplam Ödeme: 7.089.924 TL

🏦 Odea Bank
Faiz Oranı: %6,99
💸 Aylık Taksit: 69.921 TL
📊 Toplam Ödeme: 8.401.103 TL

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