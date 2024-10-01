THY ile TFF büyük anlaşma: İmzalar atıldı

"UZAKLARI YAKIN KILIYOUZ"

Bolat ise "Ülkemizin hem erkekler hem de kadınlar bazında futbol alanındaki başarılarının daha da yükseklere çıkması için çalışan federasyonumuzla ülkemizin en değerli markası ve bayrak taşıyıcı hava yolu markası olan bizim mecralarımız farklı olabilir ancak hedeflerimiz aynı. Milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlığın ve insanlarımızın iyiliğine katkı sunmak. THY olarak ülkemizde sporun gelişmesi için farklı branşlarda 16 federasyonumuza destek veriyor ve ülkemizi temsil ettikleri her yere kendilerini gururla taşıyoruz. Futboldan hentbola, voleyboldan bisiklete kadar her branşta verdiğimiz destekle ülkemiz ve insanımız için uzakları yakın kılıyor ve mesafeleri kısaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat (Fotoğraf: AA)

THY'nin ekonomiye yaptığı katkılara değinen Bolat, şunları kaydetti:

"2024 yılında açacağımız yeni hatlarla birlikte uçuş ağımızı 351 noktaya, yolcu sayımızı ise 86 milyona çıkaracağız. Bu yıl içerisinde filomuz 480 uçağın üstüne, çalışan sayımız 90 binin üzerine, taşıdığımız kargo da 1,9 milyon tonun üzerine çıkacak. 2003 yılında 10 milyon yolcu taşıyan ve AKK'de dünya genelinde 39'uncu sırada bulunan markamız, 2033 yılında 171 milyon yolcuya ulaşacak. 20 yıl öncesine kıyasla filosunu neredeyse 7 kat, yolcu sayısını 8 katın üzerinde artıran ve sağladığı ekonomik katkıyı tam 11 kat yukarıya çıkaran bir Türk Hava Yollarından bahsediyoruz. Bu 2033 hedeflerimize baktığınız zaman gördüğünüz gibi bir deve dönüşüyor, havacılığın zirvesine yükseliyoruz. 2003 yılına kıyasla filoda 12,5 kat, yolcu sayımızda 16,4 kat, ekonomik katkımızda tam 29 kat büyüyeceğiz. 2023 yılında ülkemiz 255 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek asırlık tarihinin rekorunu kırdı. Türk Hava Yolları olarak biz 21 milyar dolara yakın gelir elde ettik ve 16 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı kaydettik. Bunun 8 milyar doları ülkemizde kaldı."