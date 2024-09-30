Bu ürünün tozu bile köylüye servet kazandırıyor! Rengi önce kırmızı sonra yeşil oluyor!

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Aşağıgülbahçe köyünde, adı türkülerde anılan çedene ürününün hasat dönemi başladı. Yaz aylarında kırmızı renkte olan bu özel meyve, sonbahara doğru yeşile dönerek köylülerin geçim kaynağı haline geliyor. Ürünün tozunu dahi ekonomik değer olarak gören köylüler, geleneksel yöntemlerle zorlu hasat sürecine başladı.

Fotoğraflar: AA

🎶 Adına Türküler Yazılan Ürünün Hasadı Başladı: Rengi Önce Kırmızı Sonra Yeşil Oluyor, Tozu Bile Para Ediyor!

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Aşağıgülbahçe köyü sakinleri, adı türkülerde anılan ve herkesin severek tükettiği çedene ürününün hasadına başladı. Yaz aylarında kırmızı renkte olan bu özel ürün, sonbaharda ise yeşile dönüşüyor ve köylüler için önemli bir geçim kaynağı haline geliyor. Ürünün tozunu bile paraya çeviren köylüler, bu zorlu hasat döneminde yoğun mesai harcıyor.