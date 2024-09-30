SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bu ürünün tozu bile köylüye servet kazandırıyor! Rengi önce kırmızı sonra yeşil oluyor!

Tunceli'nin dağ köylerinde yetişen ve bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri olan çedene için hummalı bir hasat dönemi başladı. Yazın kırmızı renkte olan meyve, sonbaharda yeşile dönerek olgunlaşıyor ve yoğun emek gerektiren bir süreçle toplanıyor. Köylüler, çedene tozunu satarak önemli bir kazanç sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:42
Bu ürünün tozu bile köylüye servet kazandırıyor! Rengi önce kırmızı sonra yeşil oluyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Aşağıgülbahçe köyünde, adı türkülerde anılan çedene ürününün hasat dönemi başladı. Yaz aylarında kırmızı renkte olan bu özel meyve, sonbahara doğru yeşile dönerek köylülerin geçim kaynağı haline geliyor. Ürünün tozunu dahi ekonomik değer olarak gören köylüler, geleneksel yöntemlerle zorlu hasat sürecine başladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🎶 Adına Türküler Yazılan Ürünün Hasadı Başladı: Rengi Önce Kırmızı Sonra Yeşil Oluyor, Tozu Bile Para Ediyor!

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Aşağıgülbahçe köyü sakinleri, adı türkülerde anılan ve herkesin severek tükettiği çedene ürününün hasadına başladı. Yaz aylarında kırmızı renkte olan bu özel ürün, sonbaharda ise yeşile dönüşüyor ve köylüler için önemli bir geçim kaynağı haline geliyor. Ürünün tozunu bile paraya çeviren köylüler, bu zorlu hasat döneminde yoğun mesai harcıyor.

🌳 HASAT DÖNEMİNİN BAŞLANGICI

Bölgedeki dağlık ve engebeli arazilerde tek tek toplanan çedeneler, her ağacın altına serilen çadırlarla birlikte toplanma sürecine hazırlanıyor. Köylüler, sırıklarla dallardan yere düşen olgunlaşmış yeşil çedeneleri torbalara doldurup evlerine taşıyor ve bahçelerinde kurutma işlemine başlıyorlar.

🔥 ODUN ATEŞİNDE GELENEKSEL ÖĞÜTME

Bir süre güneşte bekleyen çedeneler, iyice kuruduktan sonra üreticiler tarafından eleklerden geçirilip toz, toprak, ot ve dal parçalarından ayıklanıyor. Ardından, odun ateşinde ısıtılan sacların üzerinde kurutuluyor ve "sıkot" adı verilen özel taşla havanda öğütülerek toz haline getiriliyor.

💰 ÇEDENE'NİN KİLOSU 400 LİRADAN SATILIYOR

Bilimsel adı Pistacia terebinthus olan bu özel ürün, Türkiye'nin farklı bölgelerinde menengiç, çitlenbik, bıttım, çıtlık gibi çeşitli isimlerle biliniyor. Çedene üreticisi Mahmut Irmak, "Çedeneler yazın kırmızı renkteyken, sonbaharda olgunlaşarak yeşil hale gelir. Ürünü sıkot taşıyla öğütüp kilogramını 300-400 liradan satıyoruz." diyerek çedenenin önemine dikkat çekiyor.

ATALARDAN KALAN ÇEDENE AĞAÇLARI

Köylülerden Anık Öz ise çedene ağaçlarının nesillerdir ailelerinde olduğunu belirterek, üretim sürecinin zorluklarına değiniyor. "Her yıl çedene ağaçlarımız bol miktarda meyve verir. Sonbaharda bu meyveleri toplayarak kahve haline dönüştürüyoruz. Çedene kahvesini genellikle evde tüketiyoruz ve birçok sağlık faydası var." diyor.

Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! İşte dünyanın en tuhaf 7 mesleğiGerçek olduğuna inanamayacaksınız! İşte dünyanın en tuhaf 7 mesleği
Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! İşte dünyanın en tuhaf 7 mesleği

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünde MOSSAD’a çalışan İranlı ajan izi!
Gözler Başkan Erdoğan’da! Kabine Lübnan gündemiyle toplanıyor! Masada başka hangi konular var?
Anadolu Ajansı
CANLI | İsrail’den Beyrut’a saldırı! Hamas’ın Lübnan lideri öldürüldü
Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Ouvir Mourinho
Yabancı yatırımcı yönünü Türkiye’ye çevirdi! Net rezervler 12 milyar dolar arttı
30 EYLÜL HAVA DURUMU | İstanbul dahil 12 ile MGM’den uyarı! Balkanlar’dan yağışlı hava geliyor
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişi ortaya çıktı! Detaylar pes dedirtti
ÖZEL | Beşiktaş’tan 5 transfer birden! Ocak’ta şov var
Mansur Yavaş yine Aday olurum dedi! Saraçhane’ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek
EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM: Yeni anketlerde tahminler nasıl değişti? SSK ve Bağ-Kur’luların maaşı ne kadar artacak?
Nasrallah boğularak acı içinde öldü iddiası! Ceset vücut bütünlüğünü koruyor... İsrail bombardımanında sığınakta zehirlendi
Büyük ödüle ramak kala: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde yarışmadan çekildi!
Fenerbahçe’nin belalısı bu kez de Livakovic’e talip!
İsrail’in Yemen’i vurması sonrası Husiler’den savaş ilanı: İlerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak
SON DAKİKA