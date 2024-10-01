SPK beklenen duyuruyu yaptı: Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

Borsa yatırımcılarının merakla takip ettiği halka arz programı bu hafta da yoğun geçiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Eylül - 4 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Yatırımcıların ilgisini çeken bu halka arzlar, şirketlerin büyüme ve borç kapama hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte bu hafta talep toplayacak şirketlerin detayları...
BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, bu hafta bir şirket halka arz edilecek. SPK Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojilerin halka arzını onayladı.
🚀 BinBin Halka Arz Detayları: 3-4 Ekim 2024
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN), yatırımcılar için heyecan verici bir fırsat sunuyor! Bu hafta gerçekleştirilecek halka arzda, 3-4 Ekim 2024 tarihleri arasında eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılarla buluşacak. 📈 İşte BinBin halka arzının ayrıntıları...
📅 Halka Arz Tarihi: 3-4 Ekim 2024, 10:30-13:00
💰 Halka Arz Fiyatı: 91,85 TL
🔄 Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
📊 Pay Miktarı: 17,000,000 Lot
💼 Aracı Kurum: Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
📜 Bist Kodu: BINBN
📍 Pazar: Yıldız Pazar