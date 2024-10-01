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SPK beklenen duyuruyu yaptı: Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

Borsa yatırımcılarının dikkatle takip ettiği halka arz programında bu hafta 2 yeni şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay aldığı açıklandı. 30 Eylül - 4 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu halka arzlarda, yatırımcıların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. İşte bu haftanın halka arz programı...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:20 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:20
SPK beklenen duyuruyu yaptı: Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

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Borsa yatırımcılarının merakla takip ettiği halka arz programı bu hafta da yoğun geçiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Eylül - 4 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Yatırımcıların ilgisini çeken bu halka arzlar, şirketlerin büyüme ve borç kapama hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte bu hafta talep toplayacak şirketlerin detayları...

BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, bu hafta bir şirket halka arz edilecek. SPK Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojilerin halka arzını onayladı.

🚀 BinBin Halka Arz Detayları: 3-4 Ekim 2024

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN), yatırımcılar için heyecan verici bir fırsat sunuyor! Bu hafta gerçekleştirilecek halka arzda, 3-4 Ekim 2024 tarihleri arasında eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılarla buluşacak. 📈 İşte BinBin halka arzının ayrıntıları...

📅 Halka Arz Tarihi: 3-4 Ekim 2024, 10:30-13:00

💰 Halka Arz Fiyatı: 91,85 TL

🔄 Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

📊 Pay Miktarı: 17,000,000 Lot

💼 Aracı Kurum: Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

📜 Bist Kodu: BINBN

📍 Pazar: Yıldız Pazar

🌟 Halka Arz Şekli

📌 Sermaye Artırımı: 12.000.000 Lot

📌 Ortak Satışı:

4.750.000 Lot (1000 Yatırımlar Holding A.Ş.)

225.000 Lot (Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. BinBin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)

25.000 Lot (Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)

💼 Fon Kullanım Alanları

🏗️ %20 Alternatif yatırım fırsatları

🚛 %30 Makina, taşıt ve cihaz alımı

💳 %30 Ticari borç ödemeleri

💰 %20 İşletme sermayesi

📈 Dağıtım Detayları (Olası Katılım ve Lot Dağılımı)

300 Bin Katılım → 57 Lot (~5235 TL)

700 Bin Katılım → 25 Lot (~2296 TL)

1.1 Milyon Katılım → 16 Lot (~1469 TL)

1.5 Milyon Katılım → 12 Lot (~1102 TL)

1.9 Milyon Katılım → 9 Lot (~826 TL)

2.3 Milyon Katılım → 8 Lot (~734 TL)

2.7 Milyon Katılım → 7 Lot (~642 TL)

3.1 Milyon Katılım → 6 Lot (~551 TL)

🏦 Halka Arz Büyüklüğü

~ 1,5 Milyar TL 💸

🔍 Diğer Bilgiler

📉 Halka Arz İskontosu: %23

🗓️ Satmama Taahhüdü: 1 Yıl, İhraççı ve Ortaklar

📌 Halka Açıklık: %15,18

🚫 Fiyat İstikrarı: Planlanmıyor

💼 Katılım Endeksine Uygun (XKTUM)

BinBin halka arzı ile ilgilenen yatırımcılar, T1-T2 uygun işlemler üzerinden alım yapabilirler. 💹
Eşit dağıtım yöntemi ile herkesin adil bir şekilde pay alması hedefleniyor. 🎯

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojilerin 100 milyon TL olan sermayesinin 112 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12 milyon TL pay ile Şirket'in mevcut ortakları 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin sahip olduğu 4,75 milyon TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 225 bin TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 25 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 17 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Bin Ulaşım halka arz 3-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Bin Ulaşım halka arz ne zaman başlayacak? Bin Ulaşım halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?Bin Ulaşım halka arz ne zaman başlayacak? Bin Ulaşım halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?
Bin Ulaşım halka arz ne zaman başlayacak? Bin Ulaşım halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

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