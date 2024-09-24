23 milyar TL temettü dağıtma kararı aldı! Bu hisseyi alanlara müjde verildi

Büyük bir şirketten hissedarlarına dev müjde geldi! 23 milyar TL'lik temettü dağıtma kararı alan şirket, yatırımcılara büyük bir kazanç fırsatı sunuyor.
Büyük bir şirketten hissedarlarına dev müjde geldi! 23 milyar TL'lik temettü dağıtma kararı alan şirket, yatırımcılara büyük bir kazanç fırsatı sunuyor.
💰 Tüpraş (TUPRS) 23 Milyar TL Temettü Dağıtma Kararı Aldı
📅 24 Eylül 2024 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) yatırımcılarına büyük bir müjde verdi! Toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, şirket 23 milyar TL temettü dağıtma kararı aldı.
💸 27 Eylül 2024 itibarıyla hisse başına brüt 11,93 TL, net 10,74 TL temettü ödemesi yapılacak. Karar, 17.952 TL red oyuna karşılık, 1.232.014.079,96 TL kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.
🏦 Şirket, bu yıl ikinci kez temettü dağıtacak. Toplamda 23 milyar TL nakden ödenirken, ayrıca 2,3 milyar TL genel kanuni yedek akçe ayrılacak. Hissedarlar, temettü ödemelerini 27 Eylül itibarıyla almaya başlayacak. 💵