SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Fitch'ten Türkiye için 2025 büyüme tahmini geldi

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi için 2025 yılına yönelik büyüme tahminini belirledi. Morales, Türkiye’nin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl ise 2,8 büyümesini beklediklerini açıkladı. Morales, 2025 yılı büyüme tahmininin ise ilerleyen günlerde paylaşılacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 18:38 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 18:50
Fitch’ten Türkiye için 2025 büyüme tahmini geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fitck Ratings'in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Moreles, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( TCMB) para politikasında sıkı duruşun devam edeceğini ve politika faizinin 2024'ün ilk çeyreğinde indirilmeye başlanabileceğinin öngördü.

Morales, Fitch'in 6 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesinin ardından düzenlenen bir webinar sırasında, Türkiye'nin kredi notundaki artışın dış kırılganlıkların ve finansman ihtiyaçlarının azalmasından kaynaklandığını belirtti.

Yüksek enflasyonun, Türkiye için önemli bir zorluk olmaya devam ettiğini kaydeden Morales, ekonominin yavaşlamaya başladığını ifade etti. Ayrıca, politika değişiklikleri için siyasi desteğin devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Morales, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,5 gelecek yıl ise 2,8 büyümesini tahmin etti. Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç da Türk bankalarının karlılık görünümünün yüksek fonlama maliyetleri ve enflasyonist baskılardan olumsuz etkilendiğinin belirtti. Ancak, Türk bankalarının yabancı para likiditesinin yeterli olduğunu ve refinansman risklerinin azaldığını dile getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Mansur ’Savaş’ dedi! İmamoğlu’nun davasından sonra harekete geçecek... Anketlerde Ekrem’den daha fazla oy alıyorum
Novakid
Yaşlıya destek: Ayda 13.258 TL! Neler gerekiyor? Nasıl değişecek?
Joe Biden’dan BM’ye veda konuşması: ABD basını resmen dalga geçti! Hamas’a iftira İsrail’e Filistin çağrısı
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti ilk kez konuştu: Oğlumu ihbar ettim
Türk Telekom
Önce paradan kuleleri diktiler sonra birbirlerini sattılar! Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğlu’na ve CHP’ye tepki: Özgür Özel devreye girdi
Portekiz basınından Galatasaray’ı kızdıran Kerem Aktürkoğlu manşeti!
İsmail Saymaz fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhane’den mi?
Gram altın 3 bin TL olacak mı? İslam Memiş A Haber’de açıkladı
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan! Hizbullah Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
Ali Koç İsmail Kartal’ı aradı mı? Fenerbahçe’den açıklama geldi
O isim ortaya çıktı! İşte Okan Buruk ile Zaha’nın arasını açan köstebek
SON DAKİKA