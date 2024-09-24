Fitch’ten Türkiye için 2025 büyüme tahmini geldi

Fitck Ratings'in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Moreles, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( TCMB) para politikasında sıkı duruşun devam edeceğini ve politika faizinin 2024'ün ilk çeyreğinde indirilmeye başlanabileceğinin öngördü.

Morales, Fitch'in 6 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesinin ardından düzenlenen bir webinar sırasında, Türkiye'nin kredi notundaki artışın dış kırılganlıkların ve finansman ihtiyaçlarının azalmasından kaynaklandığını belirtti.

Yüksek enflasyonun, Türkiye için önemli bir zorluk olmaya devam ettiğini kaydeden Morales, ekonominin yavaşlamaya başladığını ifade etti. Ayrıca, politika değişiklikleri için siyasi desteğin devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Morales, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,5 gelecek yıl ise 2,8 büyümesini tahmin etti. Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç da Türk bankalarının karlılık görünümünün yüksek fonlama maliyetleri ve enflasyonist baskılardan olumsuz etkilendiğinin belirtti. Ancak, Türk bankalarının yabancı para likiditesinin yeterli olduğunu ve refinansman risklerinin azaldığını dile getirdi.