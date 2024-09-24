Gram altın 3 bin TL olacak mı? İslam Memiş A Haber’de açıkladı

Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası peş peşe rekor kıran gram altın gün içinde 2 bin 976 seviyelerinden işlem gördü. Dün, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 885 liradan tamamladı.
GRAM ALTIN 3 BİN LİRA OLACAK MI?
Peki, gram altın 3 bin lira seviyesini ne zaman görür? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Gram altın şu anda 2 bin 976 seviyelerinde, ons altın 2 bin 627 dolar seviyesinde. Yine jeopolotik gerilimlerini ve savaş risklerini satın alan bir altın piyasası karşımızda." dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)
ALTIN YATIRIMCISINA UYARI
Orta ve uzun vadede yükselişin devam edeceğini belirten Memiş, "Altın ons fiyatında asıl hedef 3 bin dolar seviyesi ara ara kar satışları olacak ama yine hedef 3 bin dolar seviyesi. Gram altın tarafında beklediğimiz 3 bin, 3 bin 500 dolar seviyesi yıl sonuyla ilgili hala bu tahminler devam ediyor. Son çeyreğe girmedik ama 2 bin 976 lira yani 3 bin liraya yaklaştı gram altın. Küresel belirsizlikler altın fiyatlarının olumlu etkiliyor. Altın yatırımcılarına da eğer nakit ihtiyacınız varsa satmamaları noktasında uyarılarımız olabilir. Çünkü yine yükseliş beklentimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Külçe altın fotoğrafı (AA)
SABAH SAATLERİNDE 2 BİN 887 LİRADAN SEVİYESİNDEYDİ
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 887 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 120 liradan satılıyor.