Gram altın 3 bin TL olacak mı? İslam Memiş A Haber’de açıkladı

GRAM ALTIN 3 BİN LİRA OLACAK MI? Peki, gram altın 3 bin lira seviyesini ne zaman görür? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş , A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Gram altın şu anda 2 bin 976 seviyelerinde, ons altın 2 bin 627 dolar seviyesinde. Yine jeopolotik gerilimlerini ve savaş risklerini satın alan bir altın piyasası karşımızda." dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)



ALTIN YATIRIMCISINA UYARI

Orta ve uzun vadede yükselişin devam edeceğini belirten Memiş, "Altın ons fiyatında asıl hedef 3 bin dolar seviyesi ara ara kar satışları olacak ama yine hedef 3 bin dolar seviyesi. Gram altın tarafında beklediğimiz 3 bin, 3 bin 500 dolar seviyesi yıl sonuyla ilgili hala bu tahminler devam ediyor. Son çeyreğe girmedik ama 2 bin 976 lira yani 3 bin liraya yaklaştı gram altın. Küresel belirsizlikler altın fiyatlarının olumlu etkiliyor. Altın yatırımcılarına da eğer nakit ihtiyacınız varsa satmamaları noktasında uyarılarımız olabilir. Çünkü yine yükseliş beklentimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.