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Gram altın 3 bin TL olacak mı? İslam Memiş A Haber'de açıkladı

Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası peş peşe rekor kıran altında yükseliş seyri devam edecek mi? Altın 3 bin lira seviyesini ne zaman görür? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Altında yeni rekorların kırılacağını ifade eden Memiş, altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 16:55 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 16:55
Gram altın 3 bin TL olacak mı? İslam Memiş A Haber’de açıkladı

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Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası peş peşe rekor kıran gram altın gün içinde 2 bin 976 seviyelerinden işlem gördü. Dün, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 885 liradan tamamladı.

Gram altın 3 bin TL'yi görür mü?

GRAM ALTIN 3 BİN LİRA OLACAK MI?
Peki, gram altın 3 bin lira seviyesini ne zaman görür? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Gram altın şu anda 2 bin 976 seviyelerinde, ons altın 2 bin 627 dolar seviyesinde. Yine jeopolotik gerilimlerini ve savaş risklerini satın alan bir altın piyasası karşımızda." dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)


ALTIN YATIRIMCISINA UYARI
Orta ve uzun vadede yükselişin devam edeceğini belirten Memiş, "Altın ons fiyatında asıl hedef 3 bin dolar seviyesi ara ara kar satışları olacak ama yine hedef 3 bin dolar seviyesi. Gram altın tarafında beklediğimiz 3 bin, 3 bin 500 dolar seviyesi yıl sonuyla ilgili hala bu tahminler devam ediyor. Son çeyreğe girmedik ama 2 bin 976 lira yani 3 bin liraya yaklaştı gram altın. Küresel belirsizlikler altın fiyatlarının olumlu etkiliyor. Altın yatırımcılarına da eğer nakit ihtiyacınız varsa satmamaları noktasında uyarılarımız olabilir. Çünkü yine yükseliş beklentimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Külçe altın fotoğrafı (AA)Külçe altın fotoğrafı (AA)

SABAH SAATLERİNDE 2 BİN 887 LİRADAN SEVİYESİNDEYDİ
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 887 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 120 liradan satılıyor.

Külçe altın fotoğrafı (AA)Külçe altın fotoğrafı (AA)

Dün 2 bin 629 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 2 bin 629 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Çeyrek altın fotoğrafı (AA)Çeyrek altın fotoğrafı (AA)

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında 25, aralıkta 50 baz puan faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Külçe altın fotoğrafı (AA)Külçe altın fotoğrafı (AA)

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 ve 2 bin 680 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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