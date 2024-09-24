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Gıda sahtekarlarını ifşada yeni dönem! Bakan 1 Ekim'i işaret etti

Vatandaşın hayatını tehlikeye atan gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem için harekete geçiliyor. Yılda ortalama 1.3 milyon denetim yapıldığına değinen Yumaklı, 1 Ekim’de yeni dönemin kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 07:56 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 08:02
Gıda sahtekarlarını ifşada yeni dönem! Bakan 1 Ekim’i işaret etti

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada gıda güvenliğinde yeni bir dönemin aralanacağını duyurdu. Yumaklı, yeni dönemde "Sahtekârlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor?" sorusunu gündemden kaldırılacağını belirtti.

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854 BİN DENETİM YAPILDI
Vatandaşın güvenli gıdaya erişmesi için düzenli olarak denetimler yapan Tarım Bakanlığı, sektör bazlı denetimlerini de sıklaştırarak sahteciliğin önüne geçiyor.

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Gıda güvenliğine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, gıda güvenliğinin Bakanlığın kırmızı çizgisi olduğuna dikkat çekti.

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2024'te toplam 854 bin 694 denetim gerçekleştirildiğini söyleyen Yumaklı, "Bunun sonucunda 14 bin 237 işletmeye idari para cezası kesildi. 339 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduk" dedi.

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1 EKİM'DE AÇIKLANACAK
Gıda güvenliğinde yeni bir döneme geçildiğini belirten Yumaklı, yeni dönemde sıkça gündeme gelen "Sahtekârlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor?" sorusunu gündemden kalkacağını belirtti.

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Bakan Yumaklı, gıda sahtekârlarının ifşasında başlayacak olan yeni dönemin detaylarını 1 Ekim'de kamuoyuna paylaşacaklarını ifade etti.

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Yılda ortalama 1.3 milyon denetim yapıldığına değinen Yumaklı, rutin denetimlerin dışında sektörel bazlı denetimlerin de yapıldığını bildirdi. Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre, Yumaklı, son olarak sahtecilik yapanlara ilişkin ciddi bir operasyon yapıldığını ve bu operasyonların devamının geleceğini bildirdi.

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