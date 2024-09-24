Gıda sahtekarlarını ifşada yeni dönem! Bakan 1 Ekim’i işaret etti

2024'te toplam 854 bin 694 denetim gerçekleştirildiğini söyleyen Yumaklı, "Bunun sonucunda 14 bin 237 işletmeye idari para cezası kesildi. 339 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduk" dedi.

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Yılda ortalama 1.3 milyon denetim yapıldığına değinen Yumaklı, rutin denetimlerin dışında sektörel bazlı denetimlerin de yapıldığını bildirdi. Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre, Yumaklı, son olarak sahtecilik yapanlara ilişkin ciddi bir operasyon yapıldığını ve bu operasyonların devamının geleceğini bildirdi.