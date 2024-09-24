PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yeni mevduat faiz oranları geldi: İşte 250 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faiz oranında bir değişikliğe gitmedi ve faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar, piyasalarda beklentilere paralel olarak yorumlandı. Ancak, enflasyon tahminlerindeki revizyonlar ve sıkı para politikasının uzun süre devam edeceği sinyalleri, ekonomideki risklerin hala sürdüğünü gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 10:45 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 10:45
Yeni mevduat faiz oranları geldi: İşte 250 bin ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Merkez Bankası'nın faiz kararına rağmen, mevduat faiz oranları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. 32 gün vadeli mevduat hesaplarında bileşik getiriler yüzde 70'e yaklaşırken, bankalar arasında faiz oranları ve net kazançlarda önemli farklılıklar bulunuyor. Akbank, 32-95 gün vadeli mevduat hesapları için yüzde 50 faiz oranı sunarken, yatırımcılarına net 260.082 TL bakiye kazandırıyor. Benzer şekilde CEPTETEB Marifetli Hesap, yüzde 54 faiz oranı ile vade sonunda 260.889 TL bakiye sunarak daha cazip bir getiri sağlıyor.

Orta Vadeli Program'da Enflasyon Tahminleri Yükseltildi

TCMB'nin sabit tuttuğu faiz kararı ile birlikte Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon tahminleri de yukarı yönlü revize edildi. Önceki OVP'de bu yıl için enflasyon beklentisi yüzde 33 olarak öngörülürken, yeni tahminlerle bu oran yüzde 41,5'e yükseltildi. Bu artış, sıkı para politikasının uzun vadeli bir strateji ile devam ettirileceğinin sinyallerini veriyor.

FED Faiz İndirimi Yaptı

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasalar açısından kritik bir adım atarak, 54 ay aradan sonra faiz indirimi gerçekleştirdi. FED, politika faizini yüzde 4.75-5 aralığına çekti. Bu gelişme, ABD'deki ekonomik büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun kontrol altına alınması yönünde atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vadeli Mevduat Hesapları Karşılaştırması

Piyasalardaki belirsizlik ortamında, yatırımcılar güvenli liman olarak vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Aşağıda, farklı bankaların 32 gün vadeli mevduat hesapları için sundukları faiz oranları ve getiri tabloları yer alıyor:

250.000 TL Vadeli Mevduat:

Akbank: Faiz Oranı: %50, Net Kazanç: 10.082 TL

Odeabank: Faiz Oranı: %49, Net Kazanç: 9.881 TL

CEPTETEB: Faiz Oranı: %54, Net Kazanç: 10.889 TL

ING: Faiz Oranı: %53, Net Kazanç: 10.687 TL

Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %40, Net Kazanç: 8.066 TL

1.000.000 TL Vadeli Mevduat:

Akbank: Faiz Oranı: %49, Net Kazanç: 39.522 TL

Odeabank: Faiz Oranı: %48, Net Kazanç: 38.716 TL

ING: Faiz Oranı: %53, Net Kazanç: 42.748 TL

Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %40, Net Kazanç: 32.263 TL

Sıkı Para Politikasının Devamı Bekleniyor

Enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi ve TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutması, sıkı para politikasının devam edeceğini gösteriyor. Uzmanlar, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için yüksek faiz oranlarının bir süre daha korunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanma ve dış ticaret açığındaki artışlar, TCMB'nin sıkı duruşunu uzun vadede sürdüreceğinin işaretlerini veriyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Başkan Erdoğan’ın konuşmasında... 14’üncü kez BM’ye seslenecek: Gündem Gazze!
Sapkın Baba Mondi’nin ’Tiran’laşma arzusu! Sözde ’Bektaşi Devleti’nde FETÖvari yapılanma... İsrail ve Soros bağlantılı, ABD fonlu
Novakid
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’ye F-16 ve CAATSA mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
Icardi için derbinin yıldızına kesik! Galatasaray’da sistem değişiyor
Dilan Polat hastaneye koştu! TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti | Ölmeden 5 saat önceki paylaşımı ortaya çıktı
Türk Telekom
HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor yaz geri geliyor! Hafta sonu kavrulacağız | Bugün hava nasıl olacak?
Spor yazarları Gaziantep - Trabzonspor maçını değerlendirdi! Yazık
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Katil İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı | Binlerce Lübnanlı kaçıyor | Kassam Tugayları’ndan açıklama
ABD’de diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar... İsrail’in zulmünü anlattı
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM | Ocak artışı için hangi formüller var? Refah payı da olacak mı?
Gıda sahtekarlarını ifşada yeni dönem! Bakan 1 Ekim’i işaret etti
Fenerbahçe’de şoke eden istatistik! İsmail Kartal Jose Mourinho’yu solladı
Metin Arolat’ın ardından yeniden gündemde! Vitamin kokteyli ATOM serumlar ölüme davetiye çıkarıyor!
SON DAKİKA