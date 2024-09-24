Yeni mevduat faiz oranları geldi: İşte 250 bin ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi

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Merkez Bankası'nın faiz kararına rağmen, mevduat faiz oranları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. 32 gün vadeli mevduat hesaplarında bileşik getiriler yüzde 70'e yaklaşırken, bankalar arasında faiz oranları ve net kazançlarda önemli farklılıklar bulunuyor. Akbank, 32-95 gün vadeli mevduat hesapları için yüzde 50 faiz oranı sunarken, yatırımcılarına net 260.082 TL bakiye kazandırıyor. Benzer şekilde CEPTETEB Marifetli Hesap, yüzde 54 faiz oranı ile vade sonunda 260.889 TL bakiye sunarak daha cazip bir getiri sağlıyor.

Orta Vadeli Program'da Enflasyon Tahminleri Yükseltildi TCMB'nin sabit tuttuğu faiz kararı ile birlikte Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon tahminleri de yukarı yönlü revize edildi. Önceki OVP'de bu yıl için enflasyon beklentisi yüzde 33 olarak öngörülürken, yeni tahminlerle bu oran yüzde 41,5'e yükseltildi. Bu artış, sıkı para politikasının uzun vadeli bir strateji ile devam ettirileceğinin sinyallerini veriyor.