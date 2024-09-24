Yeni mevduat faiz oranları geldi: İşte 250 bin ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi

Vadeli Mevduat Hesapları Karşılaştırması
Piyasalardaki belirsizlik ortamında, yatırımcılar güvenli liman olarak vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Aşağıda, farklı bankaların 32 gün vadeli mevduat hesapları için sundukları faiz oranları ve getiri tabloları yer alıyor:
250.000 TL Vadeli Mevduat:
Akbank: Faiz Oranı: %50, Net Kazanç: 10.082 TL
Odeabank: Faiz Oranı: %49, Net Kazanç: 9.881 TL
CEPTETEB: Faiz Oranı: %54, Net Kazanç: 10.889 TL
ING: Faiz Oranı: %53, Net Kazanç: 10.687 TL
Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %40, Net Kazanç: 8.066 TL
1.000.000 TL Vadeli Mevduat:
Akbank: Faiz Oranı: %49, Net Kazanç: 39.522 TL
Odeabank: Faiz Oranı: %48, Net Kazanç: 38.716 TL
ING: Faiz Oranı: %53, Net Kazanç: 42.748 TL
Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %40, Net Kazanç: 32.263 TL
Sıkı Para Politikasının Devamı Bekleniyor
Enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi ve TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutması, sıkı para politikasının devam edeceğini gösteriyor. Uzmanlar, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için yüksek faiz oranlarının bir süre daha korunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanma ve dış ticaret açığındaki artışlar, TCMB'nin sıkı duruşunu uzun vadede sürdüreceğinin işaretlerini veriyor.