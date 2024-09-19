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Gazda tedarik yelpazesi genişliyor

Türkiye, doğal gazda tedarik yelpazesini genişletecek adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce 3 küresel şirketle imzalanan anlaşmalara bir yenisi daha eklendi.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Gazda tedarik yelpazesi genişliyor

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Türkiye, doğal gazda tedarik yelpazesini genişletecek adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce 3 küresel şirketle imzalanan anlaşmalara bir yenisi daha eklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ABD temasları sırasında BOTAŞ ile TotalEnergies, 10 yıllık LNG anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Total, 2027'den itibaren her yıl yaklaşık 1.6 milyar metreküplük toplam 16 adet LNG kargosu temin edecek. Anlaşmaya Bakan Bayraktar refakat ederken; BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile TotalEnergies LNG Kıdemli Başkan Yardımcısı Gregory Joffroy imzaları attı.

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