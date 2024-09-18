SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı

Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Ons fiyatı Fed kararın ardından 2.598 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Öte yandan bu yıl içinde birkaç daha faiz indirimi yapacaklarının sinyalini veren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama ilişkin aşağı yönlü riskler arttı." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 21:04 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 22:04
Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.

APara CANLI YAYIN

11'E KARŞI 1 OY
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi.

Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü

Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.

EN SON İNDİRİM 2020'DE
Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel gerçekleşmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) tahminleri, bankanın bu yıl 50 baz puan daha faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarıldı.

İstihdam kazanımlarının yavaşladığına işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun FOMC'nin yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "FOMC, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güven kazandı ve istihdam ile enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin kabaca dengede olduğuna karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Ekonomik görünümün belirsiz olduğu kaydedilen açıklamada, her iki taraftaki risklere dikkat edildiği vurgulandı.

Açıklamada, FOMC'nin ek ayarlamalar yapmayı değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice değerlendireceği belirtilerek, Komitenin maksimum istihdamı desteklemeye ve enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye güçlü bir şekilde kararlı olduğuna dikkat çekildi.

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON
Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 4,4'e düşürdü.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı için tahmini yüzde 4,1'den yüzde 3,4'e, 2026 yılı için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a indirilirken 2027 için yüzde 2,9 olarak belirledi.

Söz konusu tahminler Fed'in bu yıl toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e düşürüldü. 2026 ve 2027 için yüzde 2 olarak belirlendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye revize edildi, 2026 ve 2027 için yüzde 2 oldu.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2'ye düşürüldü, 2025, 2026 ve 2027 için yüzde 2 olarak öngörüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 4,4'e, 2025 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e, 2026 için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı, 2027 için yüzde 4,2 olarak belirlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kararın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kararın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÜYELER BU YIL İÇİNDE BİRKAÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR
Öte yandan bu yıl içinde birkaç daha faiz indirimi yapacaklarının sinyalini veren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama ilişkin aşağı yönlü riskler arttı." dedi.

Altında rekor seviyesi: 2.598,40 dolarAltında rekor seviyesi: 2.598,40 dolar

ALTINDA REKOR GELDİ
Ons fiyatı Fed kararın ardından 2.598 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

FED faiz indirirse dolar düşer mi? FED faiz indirirse altın, borsa nasıl etkilenir? İslam Memiş dolar altın tahmini!FED faiz indirirse dolar düşer mi? FED faiz indirirse altın, borsa nasıl etkilenir? İslam Memiş dolar altın tahmini!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı
İsrail’den Hizbullah’a eş zamanlı ikinci siber saldırı! Görüntüler ortaya çıktı | BMGK acil toplanacak
Türk Telekom
Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı
FETÖ bitmiş! Yeğeninin O*** çocukları kaçırdı dediği Fetullah Gülen kabak gibi şişti... Mezarı bile hazır
Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar
Fenerbahçe - Galatasaray derbsinin hakemi belli oldu! İşte 6. haftanın hakemleri...
TAKVİM satır satır yazmıştı! Talabani - ABD - PKK ortaklığı terörist itirafında: Süleymaniye Havalimanı’nda örgüt hastanesi
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
İBB’nin metrekare oyunu... Takvim’i yalanlamaya çalışırken itiraf ettiler: Boykot pankartına ceza!
Barış Boyun hakkında rekor ceza talebi! İddianamede şok detaylar
İstanbul’u kana bulayacaktı! Haydar Ali Cuma kod adlı PKK/YPG’li terörist İmad Al-Halaf yakalandı!
Türkiye’de risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama
SON DAKİKA