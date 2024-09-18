Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON
Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 4,4'e düşürdü.
Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı için tahmini yüzde 4,1'den yüzde 3,4'e, 2026 yılı için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a indirilirken 2027 için yüzde 2,9 olarak belirledi.
Söz konusu tahminler Fed'in bu yıl toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu.
Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e düşürüldü. 2026 ve 2027 için yüzde 2 olarak belirlendi.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye revize edildi, 2026 ve 2027 için yüzde 2 oldu.
ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2'ye düşürüldü, 2025, 2026 ve 2027 için yüzde 2 olarak öngörüldü.
İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 4,4'e, 2025 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e, 2026 için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı, 2027 için yüzde 4,2 olarak belirlendi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kararın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ÜYELER BU YIL İÇİNDE BİRKAÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR
Öte yandan bu yıl içinde birkaç daha faiz indirimi yapacaklarının sinyalini veren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama ilişkin aşağı yönlü riskler arttı." dedi.
Altında rekor seviyesi: 2.598,40 dolar
ALTINDA REKOR GELDİ
Ons fiyatı Fed kararın ardından 2.598 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.