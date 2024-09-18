50.000 TL kredinin geri ödemesi kaç para oldu?

Ekonomistlere göre, son dönemde Türkiye'ye yönelik yabancı sermaye girişlerinde önemli bir artış yaşandı. Bu durum, piyasadaki likidite fazlasını artırarak kredi faiz oranlarının düşmesine katkı sağladı. Ayrıca, Merkez Bankası'nın politikaları sayesinde döviz rezervlerinin rekor seviyelere ulaşması ve cari açığın daralması, ekonomiye olan güveni pekiştirdi.