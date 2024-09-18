50.000 TL kredinin geri ödemesi kaç para oldu?

Ekonomistlere göre, son dönemde Türkiye'ye yönelik yabancı sermaye girişlerinde önemli bir artış yaşandı. Bu durum, piyasadaki likidite fazlasını artırarak kredi faiz oranlarının düşmesine katkı sağladı. Ayrıca, Merkez Bankası'nın politikaları sayesinde döviz rezervlerinin rekor seviyelere ulaşması ve cari açığın daralması, ekonomiye olan güveni pekiştirdi.
Bankalar Kredi Faizlerini Rekabetçi Seviyelere Çekiyor
Piyasadaki olumlu gelişmeler, bankaların kredi faiz oranlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu. Birçok banka, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime giderek müşterilerine daha uygun koşullar sunmaya başladı.
İşte bazı bankaların güncel ihtiyaç kredisi teklifleri:
36 Ay Vadeli 50.000 TL İhtiyaç Kredileri
ING Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 2.943 TL
Toplam Ödeme: 106.248 TL
Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,80
Aylık Taksit: 2.998 TL
Toplam Ödeme: 108.232 TL
DenizBank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,02
Aylık Taksit: 3.110 TL
Toplam Ödeme: 112.246 TL