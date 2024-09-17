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ABD'li ünlü bankadan altın tahmini: Gram ve çeyrek altın kaç TL olacak?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yayımladığı son raporda altın fiyatları konusunda 2025 yılının başı için olumlu bir beklenti içerisinde olduğunu açıkladı. Bankanın analistleri, altın piyasasında yükseliş trendinin güçleneceğini belirterek, ons altının 2700 dolara ulaşacağını öngörüyor.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 11:57 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 11:58
ABD’li ünlü bankadan altın tahmini: Gram ve çeyrek altın kaç TL olacak?

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ABD merkezli önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, yakın zamanda yayımladığı kapsamlı raporda altın piyasalarına dair olumlu bir perspektif sundu. Bankanın uzman analistleri, küresel ekonomik dinamikler ve piyasa trendleri ışığında, altın fiyatlarının 2025 yılının başına kadar önemli bir artış göstereceğini öngörüyor. Bu beklenti doğrultusunda, ons altının 2700 dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Analistlerden 2700 Dolar Tahmini

Goldman Sachs'ın raporunu hazırlayan Lina Thomas ve Daan Struyven, altına olan talebin merkez bankaları tarafından desteklendiğini vurguladı. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz indirim beklentileri, altın fiyatlarının artışında önemli bir rol oynayacak. Analistler, "Fed'in bu hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngörüyoruz. Bu senaryoda kısa vadede altın fiyatlarında geçici bir düşüş gözlemleyebiliriz, ancak 2025 yılı başlarında ons altının 2700 doları görmesini bekliyoruz," ifadelerine yer verdi.

Fed'in Faiz İndirimi Beklentileri Yatırımcıları Bölüyor

Yatırımcılar, Fed'in yaklaşan faiz indirimi kararı konusunda iki ana görüş arasında ayrılıyor. Bazı yatırımcılar, Fed'in yarım puanlık daha güçlü bir faiz indirimi yapacağını düşünürken, Goldman Sachs analistleri 25 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Bu farklı görüşler, altın piyasasında dalgalanmalara neden olabilir.

Altına Yatırımcıların Güveni Artıyor

Küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde altının güvenli liman olarak tercih edilmesi, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Goldman Sachs'ın uzun vadeli tahmini, altının yatırım için cazip bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Merkezi bankaların altına olan güçlü talebi ve ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarının yükselişine katkı sağlayacak faktörler arasında yer alıyor.

Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları Ne Olacak?

Goldman Sachs'ın ons altının 2700 dolara ulaşması durumunda, gram altın fiyatının 3 bin TL'ye ve çeyrek altının ise 5 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu tahminler, yatırımcılar için altının farklı ölçekteki yatırımlarında önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasasında mevcut durum da yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde. İşte güncel altın fiyatları:

Ons Altın: 2.579,68 - 2.580,00 USD

Gram Altın: 2.828,47 - 2.828,85 TL

Cumhuriyet Altını: 18.103 - 18.445 TL

Ziyaret Altını: 18.102,94 - 18.444,73 TL

Çeyrek Altın: 4.525,74 - 4.625,33 TL

Yarım Altın: 9.023,19 - 9.250,65 TL

Ata Altın: 18.810,17 - 19.289,06 TL

14 Ayar Bilezik Grami: 1.534,93 - 2.362,22 TL

22 Ayar Bilezik Grami: 2.589,58 - 2.736,63 TL

Gremse Altın: 45.997,00 - 46.606,00 TL

Altın Ons TL: 87.895 - 87.985 TL

Sorumluluk Reddi: Haberde yer alan bilgiler takvim.com.tr tarafından sağlanmış olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

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