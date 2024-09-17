ABD’li ünlü bankadan altın tahmini: Gram ve çeyrek altın kaç TL olacak?

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ABD merkezli önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, yakın zamanda yayımladığı kapsamlı raporda altın piyasalarına dair olumlu bir perspektif sundu. Bankanın uzman analistleri, küresel ekonomik dinamikler ve piyasa trendleri ışığında, altın fiyatlarının 2025 yılının başına kadar önemli bir artış göstereceğini öngörüyor. Bu beklenti doğrultusunda, ons altının 2700 dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Analistlerden 2700 Dolar Tahmini Goldman Sachs'ın raporunu hazırlayan Lina Thomas ve Daan Struyven, altına olan talebin merkez bankaları tarafından desteklendiğini vurguladı. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz indirim beklentileri, altın fiyatlarının artışında önemli bir rol oynayacak. Analistler, "Fed'in bu hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngörüyoruz. Bu senaryoda kısa vadede altın fiyatlarında geçici bir düşüş gözlemleyebiliriz, ancak 2025 yılı başlarında ons altının 2700 doları görmesini bekliyoruz," ifadelerine yer verdi.