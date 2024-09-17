ABD’li ünlü bankadan altın tahmini: Gram ve çeyrek altın kaç TL olacak?

Altına Yatırımcıların Güveni Artıyor
Küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde altının güvenli liman olarak tercih edilmesi, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Goldman Sachs'ın uzun vadeli tahmini, altının yatırım için cazip bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Merkezi bankaların altına olan güçlü talebi ve ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarının yükselişine katkı sağlayacak faktörler arasında yer alıyor.
Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları Ne Olacak?
Goldman Sachs'ın ons altının 2700 dolara ulaşması durumunda, gram altın fiyatının 3 bin TL'ye ve çeyrek altının ise 5 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu tahminler, yatırımcılar için altının farklı ölçekteki yatırımlarında önemli bir referans noktası oluşturuyor.
Güncel Altın Fiyatları
Altın piyasasında mevcut durum da yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde. İşte güncel altın fiyatları:
Ons Altın: 2.579,68 - 2.580,00 USD
Gram Altın: 2.828,47 - 2.828,85 TL
Cumhuriyet Altını: 18.103 - 18.445 TL
Ziyaret Altını: 18.102,94 - 18.444,73 TL
Çeyrek Altın: 4.525,74 - 4.625,33 TL
Yarım Altın: 9.023,19 - 9.250,65 TL
Ata Altın: 18.810,17 - 19.289,06 TL
14 Ayar Bilezik Grami: 1.534,93 - 2.362,22 TL
22 Ayar Bilezik Grami: 2.589,58 - 2.736,63 TL
Gremse Altın: 45.997,00 - 46.606,00 TL
Altın Ons TL: 87.895 - 87.985 TL
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