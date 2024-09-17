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İkinci el araç alışverişinde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: İşte başlayacağı tarih

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçileceğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı yeni sistemin başlayacağı tarihi de açıkladı.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 10:07 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 10:20
İkinci el araç alışverişinde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: İşte başlayacağı tarih

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İkinci el araç alışverişinde yeni bir dönem başlıyor.

TİCARET BAKANLIĞI DUYURDU
Ticaret Bakanlığı ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçileceğini duyurdu.

İkinci el araç alışverişinde yeni bir döneme geçiliyorİkinci el araç alışverişinde yeni bir döneme geçiliyor

"İKİNCİ EL ARAÇ ALIŞVERİCİ DAHA GÜVENLİ HALE GELECEK"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek."

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