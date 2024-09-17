İkinci el araç alışverişinde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: İşte başlayacağı tarih

TİCARET BAKANLIĞI DUYURDU Ticaret Bakanlığı ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçileceğini duyurdu.

"İKİNCİ EL ARAÇ ALIŞVERİCİ DAHA GÜVENLİ HALE GELECEK" Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek."